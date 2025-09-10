ستادکل نیرو‌های مسلح در بیانیه‌ای ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: دولت آمریکا هیچ ارزشی برای هم‌پیمانانش قائل نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ستادکل نیرو‌های مسلح در بیانیه‌ای ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: برای دولت‌ها و ملت‌های جهان، واضح و آشکار است که همه جنایات رژیم وحشی صهیونی با راهبری و هماهنگی کامل آمریکا انجام می‌شود. این اتفاق نشان داد دولت آمریکا در تمام این جنایات شریک بوده و هیچ‌گونه احترام و ارزشی برای افکار عمومی دنیا و حتی هم پیمانان خود قائل نیست. گسترش تجاوزات وحشیانه و بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی، هشداری جدی برای برای کل جهان و کشور‌های منطقه است.

مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:

سم الله الرحمن الرحیم

ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، تجاوز نظامی واقدام جنون آمیزو وحشیانه تروریستی رژیم صهیونیستی به کشور دوست وبرادرقطر را به شدت محکوم‌
می‌نماید.

این تجاوز ددمنشانه، وحشیانه و غیرقابل انکار نشان آشکار ماهیت تروریستی وتجاوزگری این رژیم جعلی، غیرقانونی و بی‌ریشه صهیونیستی است. برای دولت‌ها وملت‌های جهان، واضح و آشکار است که همه جنایات رژیم وحشی صهیونی با راهبری وهماهنگی کامل آمریکا انجام می‌شود و نشان می‌دهد که دولت آمریکا در تمام این جنایات شریک بوده وهیچ‌گونه احترام وارزشی برای افکار عمومی دنیا و حتی هم پیمانان خود قائل نیست. ایالات متحده با حمایت مستقیم و غیر مستقیم از جنایات رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد ناامنی در جهان ومنطقه و ترویج تروریسم بین‌الملل است تا اهداف شیطانی، استعمارگرانه و استثمارگرانه خود را جامه عمل بپوشاند.

گسترش تجاوزات وحشیانه و بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی، هشداری جدی برای برای کل جهان و کشور‌های منطقه است. نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در ایام میلاد پر برکت نبی مکرم اسلام ضمن تبریک میلاد پرنور پیامبر رحمت و عظیم الشان اسلام به امت اسلامی نسبت به هوشیاری و وحدت مسلمانان و جهان اسلام در برابر خطر آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر لزوم توقف ماشین جنگی جنون‌آمیز این رژیم و قطع رابطه کلیه کشورهابا آن تاکید می‌نماید.

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ملت‌های آزادی‌خواه و رزمندگان وحامیان محور مقاومت در اقصی نقاط دنیا اطمینان می‌دهند که رسالت و اندیشه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی محور مقاومت هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت و رزمندگان جبهه مقاومت با اراده پولادین والهی از مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین و غزه دفاع خواهند نمودو هرگز نخواهند گذاشت آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف شوم خود دست یابند.

ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: آمریکا ، ستاد کل نیروهای مسلح
