نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تأکید کرد: اقدامات اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان در نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، فضای گفت‌وگوی سازنده را به شدت محدود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رضا نجفی روز چهارشنبه طی سخنانی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ذیل دستورکار مرتبط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ خاطرنشان کرد که از آغاز اجرای برجام در سال ۲۰۱۶، ایالات متحده و سه کشور اروپایی نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه با اقدامات و اهمال‌های مکرر، روند عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران را مختل ساختند.

وی با اشاره به گزارش‌های متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران بالاترین سطح همکاری و دسترسی را به آژانس اعطا کرده است؛ موضوعی که در ۱۵ گزارش پیاپی مدیرکل، و همینطور گزارش اخیر، به‌صراحت مورد تأیید قرار گرفته است.

سفیر کشورمان افزود: تعلیق فعالیت‌های بازرسی و راستی‌آزمایی در ایران نه به‌دلیل اقدامات ایران، بلکه به‌واسطه حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان رخ داده و آژانس خود به دلیل ملاحظات امنیتی، بازرسانش را خارج کرده است.

وی تأکید کرد: ریشه بحران کنونی در برجام، خروج یکجانبه آمریکا و نقض تعهدات مکرر سه کشور اروپایی است. وی یادآور شد که این کشور‌ها با سوءاستفاده از سازورکار موسوم به «اسنپ‌بک» در تلاشند تصویری وارونه از واقعیت ارائه دهند.

او تصریح کرد: هرگونه اقدام سه دولت اروپایی ذیل سازوکار حل اختلافات قطعنامه ۲۲۳۱ از منظر حقوقی بی‌اعتبار است و این قطعنامه باید طبق جدول زمانی تعیین‌شده در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یابد.

نجفی همچنین رویکرد اتحادیه اروپایی به‌عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام را مغایر با وظیفه بی‌طرفی دانست و به اظهارات مقامات اتحادیه اروپایی و سه کشور اروپایی که آشکارا اصول و روح برجام را زیر سؤال برده‌اند، اشاره کرد.

وی افزود: چنین مواضعی نه تنها نقض جدی تعهدات است، بلکه این کشور‌ها را از جایگاه مشارکت‌کنندگان معتبر در برجام ساقط می‌کند. به گفته سفیر کشورمان، اقدامات و اظهارات سران اروپایی نشان می‌دهد که اولویت آنها نه دیپلماسی، بلکه فشار و تهدید می‌باشد.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده تعامل سازنده است و تنها راه رسیدن به توافق عبارت است از: ارائه تضمین‌های عینی، قابل راستی‌آزمایی و قوی برای لغو کامل و مؤثر تحریم‌ها.

سفیر کشورمان تأکید کرد: هدف از هر توافقی، عادی‌سازی روابط تجاری، مالی و اقتصادی ایران، تضمین امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای و در عین حال به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق حاکمیتی ایران در غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شورای حکام ، برجام ، تاسیسات هسته ای
خبرهای مرتبط
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، تروریسم دولتی است
کارت‌های بازی ایران در تقابل با مکانیسم ماشه
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
عراقچی: توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
تصمیمات جدی درباره کالا‌های اساسی و تنوع بخشی به واردات خواهیم گرفت
آخرین اخبار
هیئت پارلمانی مجلس با نبیه بری دیدار کرد
نجفی: اقدامات اخیر تروئیکا اروپایی فضای گفت‌وگوی سازنده را محدود کرده است
ستادکل نیرو‌های مسلح: دولت آمریکا هیچ ارزشی برای هم‌پیمانانش قائل نیست
تصمیمات جدی درباره کالا‌های اساسی و تنوع بخشی به واردات خواهیم گرفت
تاکید حزب موتلفه اسلامی بر غلبه فضای تلاش و امید بر حالت «نه جنگ و نه صلح»
قالیباف: تنها راه پیش رو، اتحاد علیه نازی‌های قرن بیست و یکم است
وزیر دفاع: برای تأمین امنیت غذایی جامعه هم اقدام می‌کنیم
عراقچی: توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
عراقچی وارد تونس شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
تأکید رئیس‌جمهور بر حکمرانی و مدیریت علمی منابع آب و تدوین راهکار‌های ریشه‌ای برای عبور از چالش کم آبی
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت