دیدار قریب‌القوع رئیس رژیم اسرائیل با نخست وزیر انگلیس، خشم مردم و مطبوعات این کشور را برانگیخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که خشم عمومی در انگلیس از دیدار قریب الوقوع «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم اسرائیل با «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس افزایش یافته است، روزنامه اسکاتلندی «نشنال» تیتر صفحه نخست خود را اینگونه منتشر کرد: «استارمر برای نسل‌کشی فرش قرمز پهن می‌کند». 

زک پولانسکی، رهبر حزب سبز انگلیس از جمله کسانی است که از استارمر به دلیل تصمیمش برای استقبال از هرتزوگ انتقاد کرده و خواستار دستگیری رئیس رژیم اسرائیل شده است.

او گفت: «استقبال از یک جنایتکار جنگی بالقوه در انگلیس، نشان دیگری از نقش دولت در نسل‌کشی جاری در غزه است.»

به گفته او «امتناع از بازداشت هرتزوگ می‌تواند به عنوان نقض کنوانسیون ژنو تلقی شود، کنوانسیونی که به طور واضح بیان می‌کند کشور‌ها مسئولیت قانونی برای جلوگیری از هدف قرار دادن غیرنظامیان دارند. وقتی این قانون نقض می‌شود، افراد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و این باید در مورد هرتزوگ اعمال شود.»

گفته می‌شود هرتزوگ روز سه‌شنبه وارد انگلیس شده است. او روز چهارشنبه با کی‌یر استارمر دیدار خواهد کرد و بنا به گزارش‌ها، قصد دارد اواخر همان روز در اندیشکده چاتهام هاوس سخنرانی کند. انتظار می‌رود او روز جمعه لندن را ترک کند.

سفر هرتزوگ در هفته‌ای انجام می‌شود که رژیم اسرائیل غزه، سوریه، لبنان و قطر را بمباران کرده است. در همین راستا، درخواست‌ها برای دستگیری او در لندن افزایش پیدا کرده است. اعتراضات در محکومیت سفر او از اوایل این هفته آغاز شد. انتظار می‌رود معترضان در چتم هاوس تجمع کنند تا سخنرانی وی را مختل کنند.

