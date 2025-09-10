باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از این که نخست وزیر لهستان، مسکو را به نقض عمدی حریم هوایی خود متهم کرد، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای این ادعا را رد کرده و گفت پهپاد‌های روسی قصد هدف قرار دادن اوکراین را داشته و وارد حریم هوایی لهستان نشده‌اند.

وزارت خارجه روسیه به نقل از وزارت دفاع آن اعلام کرد که پهپاد‌های روسیه به تاسیسات صنایع دفاعی اوکراین حمله کرده‌اند و برد آنان کمتر از ۷۰۰ کیلومتر بوده است. به گفته این وزارتخانه، حقایق مذکور «افسانه‌هایی را که لهستان برای تشدید بحران اوکراین منتشر کرده، باطل می‌کند».

روسیه در انتها تاکید کرد که علیرغم «تناقض آشکار در ادعا‌های ورشو» جهت روشن شدن ابعاد این حادثه وزارت دفاع روسیه آماده مشورت و همکاری با طرف لهستانی است.

مقامات لهستانی امروز مدعی شدند که نیرو‌های مسلح این کشور با کمک متحدان، چندین پهپاد روسی را که شبانه از حریم هوایی آن عبور کرده بودند، سرنگون کرده‌اند. در حالی که از زمان آغاز جنگ اوکراین چند مورد نقض جزئی حریم هوایی لهستان رخ داده، آخرین این مورد جدی‌ترین آنها محسوب می‌شود

دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان در واکنش به این حادثه گفته است: «ما با یک تحریک گسترده رو‌به‌رو هستیم. وضعیت جدی است و هیچ کس شکی ندارد که ما باید برای سناریو‌های مختلف آماده باشیم.»

منبع: وبسایت وزارت خارجه روسیه