باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، حمله رژیم اسرائیل به قطر را محکوم کرد و آن را «جنایتی» خواند که امنیت و ثبات منطقه را به خطر میاندازد.
بدران گفت که این حمله تأیید میکند که رژیم اسرائیل «یک موجودیت عادی نیست، بلکه متشکل از باندها و قاتلان است که با باورهای افراطی و نژادپرستانه فعالیت میکنند».
او هشدار داد که اقدامات اسرائیل تهدیدی واقعی برای کل خاورمیانه، نه فقط مردم فلسطین خواهد بود.
این مقان ارشد حماس تأکید کرد که فلسطینیها به دفاع از خود ادامه خواهند داد و این جنبش پیامهای همبستگی را از سوی جناحهای مختلف فلسطینی و شخصیتهای ملی دریافت کرده است.
رژیم تروریستی اسرائیل روز سه شنبه به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه حمله کرد. وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیهای شدیداللحن، این اقدام را «جنایتکارانه و بزدلانه» توصیف کرده و تأکید کرد که اقداماتی از این دست، تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار میرود.
از سوی دیگر، شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر این حمله را «خائنانه» و نوعی «تروریسم دولتی» توصیف کرد. او تاکید کرد: «حمله اسرائیل، پیامی به کل منطقه است که نشان میدهد یک بازیگر یاغی و بیقانون در منطقه وجود دارد که به عربده کشی سیاسی روی آورده است».
منبع: الجزیره