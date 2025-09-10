باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کانال تلویزیونی BFMTV به نقل از وزارت کشور فرانسه گزارش داد که مأموران پلیس فرانسه ۳۲۷ نفر را در جریان ناآرامی‌هایی که در جریان اعتراض سراسری «همه چیز را مسدود کنید» علیه سیاست‌های دولت این کشور آغاز شد، بازداشت کردند.

بیشتر این بازداشت‌ها در پاریس رخ داده است، جایی که درگیری‌ها بین معترضان و نیرو‌های پلیس از صبح امروز در جریان بوده است. طبق آخرین گزارش‌ها، ۱۹۹ نفر در پاریس بازداشت شده‌اند و ۹۹ نفر از آنها در بازداشت به سر می‌برند.

بعد از ظهر چهارشنبه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که حداقل چهار افسر پلیس در درگیری با معترضان زخمی شده‌اند.

به گفته وزارت کشور فرانسه در مجموع، ۸۰ هزار افسر در سراسر کشور برای حفظ نظم عمومی در حال انجام وظیفه هستند.

تجمعات اعتراضی و اعتصابات سراسری علیه سیاست‌های اقتصادی دولت در فرانسه در حال انجام است. سازمان‌دهندگان خواستار «مسدود کردن فعالیت های کشور» شدند از جمله با ایجاد اختلال در کار بنادر، مسدود کردن زیرساخت‌های حمل و نقل و توقف حمل و نقل.

به گفته رسانه‌ها، اولین فراخوان‌ها برای «مسدود کردن فعالیت های کشور» در ماه مه به صورت آنلاین انجام شد. با این حال، این فراخوان‌ها پس از بیانیه ژوئیه نخست وزیر وقت، فرانسوا بایرو گسترش یافت. او پیشنهاد داد که تعطیلات دولتی به روز‌های کاری تبدیل شوند و اقدامات ریاضتی برای پر کردن خزانه دولت با تقریباً ۴۴ میلیارد یورو اعمال شود.

منبع: تاس