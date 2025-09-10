جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی حمله رژیم اسرائیل به دوحه فردا برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به درخواست دوحه، جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حمله رژیم اسرائیل به پایتخت قطر به روز پنجشنبه موکول شد.

ریاست جمهوری کره جنوبی، که در حال حاضر رئیس دوره‌ای شورا است، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شورای امنیت جلسه اضطراری امروز را به بعد از ظهر فردا موکول کرد تا نخست وزیر قطر بتواند در این جلسه شرکت کند.»

به گفته وزارت امور خارجه قطر، دوحه در پیام‌هایی به سازمان ملل، حملات روز گذشته رژیم اسرائیل به این کشور را محکوم کرده و آنها را نقض «بزدلانه» حاکمیت خود، خوانده است.

دوحه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این حمله را «نقض آشکار همه قوانین و هنجار‌های بین‌المللی» توصیف کرده و تأکید کرد که «این رفتار بی‌ملاحظه اسرائیل را تحمل نخواهد کرد».

منبع: رویترز