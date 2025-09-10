وزیر امور خارجه کانادا می‌گوید کشورش پس از حمله اسرائیل به قطر، روابط خود با اسرائیل را ارزیابی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه در جدیدترین نشانه از نارضایتی از اسرائیل گفت که کانادا پس از حمله به رهبران حماس در قطر، روابط خود با اسرائیل را ارزیابی می‌کند. آناند بار دیگر تأکید کرد که کانادا این حمله را غیرقابل قبول می‌داند، به خصوص با توجه به تلاش‌های قطر برای تسهیل صلح در خاورمیانه.

آناند در پاسخ به این سوال که آیا کانادا ممکن است از کمیسیون اروپا پیروی کند، اظهار نظر کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که تعلیق اقدامات مرتبط با تجارت را در توافق اتحادیه اروپا با اسرائیل پیشنهاد خواهد داد.

آناند در حاشیه نشست حزب لیبرال حاکم در ادمونتون به خبرنگاران گفت: «ما در حال ارزیابی روابط خود با اسرائیل هستیم.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا کانادا در حال بررسی هرگونه تحریمی علیه اسرائیل است، گفت: «ما به ارزیابی گام‌های بعدی خود ادامه خواهیم داد.»

کانادا به طور قابل توجهی موضع خود را در قبال اسرائیل در دوران نخست وزیری مارک کارنی، که در ژانویه جایگزین جاستین ترودو شد، سخت‌تر کرده است.

کارنی در ماه ژوئیه اعلام کرد که کانادا کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و این امر اسرائیل را خشمگین کرد.

ترودو عموماً از جنگ اسرائیل حمایت می‌کرد، در حالی که گاهی اوقات از اقدامات ارتش اسرائیل انتقاد می‌کرد.

کارنی روز سه‌شنبه حمله هوایی اسرائیل را محکوم کرد و آن را «گسترش غیرقابل تحمل خشونت» خواند که خطر تشدید درگیری در سراسر منطقه را به همراه دارد.
او ماه گذشته گفت که طرح اسرائیل برای تصرف شهر غزه «اشتباه» است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ غزه ، حمله به قطر
