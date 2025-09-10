وزیر نیرو گفت: برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور از طریق نیروگاه خورشیدی به میزان هفت هزار مگاوات در سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس علی‌آبادی روز چهارشنبه در حاشیه افزایش ظرفیت تولید نیروگاه راشد تربت‌حیدریه به میزان ۳۰ مگاوات با نصب سامانه خنک‌کننده در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش میزان سهم انرژی‌های تجدید پذیر در سبد انرژی کشور، اظهار کرد: روندها نشان دهنده حرکت به این سمت است و امیدواریم در پایان سال هم به هدف تعیین شده دست یابیم.

وی ادامه داد: در ۲۰ سال گذشته ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات بود که در یک سال اخیر رکوردهای خوبی به جای گذاشته شده و امید است برای سال آینده به هدف بالای ۱۰ هزار مگاوات برق خورشیدی دست یافت.

وزیر نیرو اضافه کرد: امید است این انرژی با حداکثر بهره‌وری در بخش های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی و خانگی مورد استفاده قرار گیرد.

علی آبادی از مردم درخواست کرد تا فعالان صنعت برق را یاری دهند.

وزیر نیرو صبح امروز به منظور بهره‌برداری از چند طرح در حوزه آب و فاضلاب و برق تربت حیدریه و همچنین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی برق خورشیدی در مه‌ولات به این شهرستان‌ها سفر کرد.

شهرستان تربت‌حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.

ایرنا

