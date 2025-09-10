وزارت بهداشت یمن اعلام کرد حملات اسرائیل به یمن ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل به صنعا، پایتخت یمن و استان الجوف حداقل ۳۵ نفر شهید و ۱۳۱ نفر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه پیش از این آمار را به عنوان تلفات اولیه توصیف کرده و هشدار داده بود که با ادامه جستجوی قربانیان توسط تیم‌های امداد و نجات، این تعداد ممکن است افزایش یابد.

این وزارتخانه اعلام کرد که این حملات مناطق غیرنظامی و مسکونی از جمله خانه‌هایی در محله التحریر صنعا، یک مرکز درمانی در خیابان شصتم در جنوب غربی شهر و یک مجتمع دولتی در الحزم، پایتخت الجوف را هدف قرار داده است.

این وزارتخانه افزود که تیم‌های دفاع مدنی در تلاش برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های ناشی از بمباران و بیرون کشیدن بازماندگان از زیر آوار هستند.

در همین حال، المیادین گزارش داد که «تعدادی از روزنامه‌نگاران» در زیر آوار ساختمان‌هایی که اسرائیل به آنها حمله کرده است، گرفتار شده‌اند.

منبع: الجزیره