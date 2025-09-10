مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا با فعالیت سامانه بارشی در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت :از فردا (پنجشنبه) با فعالیت سامانه بارشی در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

او بیان کرد:در ۵ روز آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق هرمزگان، جنوب استان فارس، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد:در ۳ روز آینده در غرب و جنوب غرب و در شرق کشور به ویژه منطقه زابل، شمال شرق کشور و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
پایداری شرایط جوی هوا تا دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه
ایران می‌تواند شریک راهبردی ساحل عاج در توسعه صنعت پتروشیمی باشد
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
راه‌اندازی قطار‌های باری در کریدور ITI؛ گامی بلند برای تسهیل تجارت منطقه‌ای
۹۵درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
آخرین اخبار
۱۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن در یک سال دولت چهاردهم پرداخت شد
فعالیت سامانه بارشی در نواحی شمال غرب کشور از ۲۰ شهریور ماه
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین _ رشت
۹۵درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه
ایران می‌تواند شریک راهبردی ساحل عاج در توسعه صنعت پتروشیمی باشد
کاهش ۴۰ درصدی مبارزه علیه آفت سن گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل
تسهیلات پرداختی به گلخانه ها مورد رضایت نیست+ فیلم
راه‌اندازی قطار‌های باری در کریدور ITI؛ گامی بلند برای تسهیل تجارت منطقه‌ای
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد