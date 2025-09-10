باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدمحسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن عملکرد تسهیلاتی بانک مسکن را در یک سال دولت چهاردهم تشریح کرد.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن گفت: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تا پایان مرداد ۱۴۰۴، مجموع تسهیلات پرداختی بانک مسکن به ۵۴۷ هزار فقره رسیده که ارزش کلی آنها در حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است.

به گفته فاضلیان، در همین مدت، بیش از ۶ هزار فقره قرارداد مشارکت مدنی برای احداث ۲۸ هزار واحد به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن و ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات به منظور خرید واحد مسکونی به ارزش ۸۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

فاضلیان توضیح داد: در یک سال دولت چهاردهم، ۱۳۶ هزار و ۹۰۱ قرارداد در قالب قرض‌الحسنه به مبلغ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

گفتنی است، سقف تسهیلات خرید مسکن به صورت انفرادی در حال حاضر ۵ میلیارد ریال در تهران، ۴ میلیارد ریال در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر، و ۳ میلیارد ریال در سایر شهرهاست. همچنین، پرداخت تسهیلات مشترک با بستگان نیز در حال حاضر ۱۰ میلیارد ریال در تهران، ۸ میلیارد ریال در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر، و ۶ میلیارد ریال در سایر شهرهاست.

منبع: وزارت راه و شهرسازی