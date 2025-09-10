جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) با حضور هنرمندان مهاجر افغانستانی در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده، در جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) که با حضور هنرمندان مهاجر افغانستانی در مشهد برگزار شد گفت : پیامبر گرامی اسلام آمد تا انسانها نه به نسب، بلکه به تقوا، پرهیزکاری، عمل و دانش برتری داشته باشند. امروز جامعه اسلامی به فرقههای مختلفی تقسیم شده و این موضوع موجب ضعف مسلمانان شده است. متأسفانه شاهد هستیم که اسرائیل به کشورهای اسلامی حمله میکند و جامعه اسلامی عکسالعملی نشان نمیدهد. همچنین بسیاری از مسلمانان گرفتار مسائل قومی و زبانی شدهاند. به همین دلیل هفته وحدت اهمیت زیادی دارد تا اتحاد و همدلی بین مسلمانان ایجاد شود. ما باید پیامبر اسلام را برای جوانان بازشناسی کنیم، زیرا نسل جوان امروز با پیامبر خود ناآشناست. همچنین باید به وحدت بها دهیم و از مسائل کوچک که باعث فاصله بین ملتها میشود، چشمپوشی کنیم.»
در ادامه مراسم، هنرمندان آثار خود در زمینه موسیقی، نقاشی و خطاطی را به نمایش گذاشتند و نوازندگان افغان با اجرای موسیقی سنتی و افغانی به وصف پیامبر پرداختند. شاعران نیز با اشعار خود میلاد پیامبر را گرامی داشتند و در حمایت از مردم غزه ترانهای سرودند.
این مراسم در خانه هنر مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد.