باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان گفت که در واکنش به تجاوز (رژیم) اسرائیل، باید «پاسخ جمعی» داده شود.

آل ثانی گفت: «پاسخی از سوی منطقه وجود خواهد داشت. این پاسخ در حال حاضر در حال مشورت و بحث با سایر شرکا در منطقه است.» وی افزود: «ما به چیزی معنادار امیدواریم که اسرائیل را از ادامه این زورگویی بازدارد.»

به گفته نخست وزیر قطر، رژیم اسرائیل حمله روز گذشته را با هدف «تضعیف هرگونه فرصت برای صلح (در غزه)» انجام داده است. آل ثانی در انتها با اشاره به تلاش‌هایی که برای توافق تبادل اسرا در جریان بود، گفت: «من فکر می‌کنم کاری که نتانیاهو دیروز انجام داد این بود که هرگونه امیدی را برای آن اسرا از بین برد.»

پیش از این، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که «تجاوز وحشیانه علیه کشور برادر قطر نیازمند اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی است.»

بیانیه قطر در حالی منتشر می‌شود که ساعتی پیش، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل در اظهاراتی گستاخانه خطاب به مقامات قطری گفت: «یا آنها (مقامات حماس) را اخراج کنید یا به دست عدالت بسپارید؛ زیرا اگر این کار را نکنید، ما این کار را خواهیم کرد».

منبع: الجزیره