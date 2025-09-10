نخست‌وزیر قطر اعلام کرد که پاسخ جمعی و منطقه‌ای به تجاوز (رژیم) اسرائیل در حال بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان گفت که در واکنش به تجاوز (رژیم) اسرائیل، باید «پاسخ جمعی» داده شود.

آل ثانی گفت: «پاسخی از سوی منطقه وجود خواهد داشت. این پاسخ در حال حاضر در حال مشورت و بحث با سایر شرکا در منطقه است.» وی افزود: «ما به چیزی معنادار امیدواریم که اسرائیل را از ادامه این زورگویی بازدارد.» 

به گفته نخست وزیر قطر، رژیم اسرائیل حمله روز گذشته را با هدف «تضعیف هرگونه فرصت برای صلح (در غزه)» انجام داده است.  آل ثانی در انتها با اشاره به تلاش‌هایی که برای توافق تبادل اسرا در جریان بود، گفت: «من فکر می‌کنم کاری که نتانیاهو دیروز انجام داد این بود که هرگونه امیدی را برای آن اسرا از بین برد.»

پیش از این، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که «تجاوز وحشیانه علیه کشور برادر قطر نیازمند اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی است.»

بیانیه قطر در حالی منتشر می‌شود که ساعتی پیش، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل در اظهاراتی گستاخانه خطاب به مقامات قطری گفت: «یا آنها (مقامات حماس) را اخراج کنید یا به دست عدالت بسپارید؛ زیرا اگر این کار را نکنید، ما این کار را خواهیم کرد».

منبع: الجزیره

برچسب ها: نخست وزیر قطر ، حمله اسرائیل ، غرب آسیا
خبرهای مرتبط
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
حماس: اقدامات اسرائیل تهدیدی برای کل خاورمیانه است
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
حمله پسر نتانیاهو به نخست وزیر انگلیس
حمله اسرائیل به اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات این رژیم
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
انفجار در پایگاه نظامی کره جنوبی؛ ۷ نفر مجروح شدند
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
آخرین اخبار
قطر: پاسخ جمعی به تجاوز اسرائیل در دست بررسی است
ادامه وقاحت نتانیاهو: مقامات حماس را از قطر اخراج کنید
استقبال سازمان ملل از توافق ایران و آژانس
هفته وحدت فرصتی برای بازشناسی پیامبر + فیلم
شهدای مدافع حرم؛ پیوند ایران و افغانستان در برابر تفرقه دشمن + فیلم
جشن خانوادگی امت احمد در مشهد برگزار شد + فیلم
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
حماس: اقدامات اسرائیل تهدیدی برای کل خاورمیانه است
روسیه ادعای نقض حریم هوایی لهستان را رد کرد
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
بیش از ۳۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها در فرانسه بازداشت شدند
آلمان: پذیرای پیشنهادات اتحادیه اروپا علیه اسرائیل هستیم
پدافند هوایی یمن حملات اسرائیل به صنعا و الجوف را خنثی کرد
نعیم قاسم: حمایت ایران از فلسطین از مهم‌ترین شاخص‌های وحدت اسلامی است
روزنامه نشنال: استارمر برای نسل‌کشی فرش قرمز پهن می‌کند
رایزنی رئیس‌جمهور لهستان با ترامپ
وعده انگلیس برای حمایت از لهستان به عنوان عضو ناتو
ولیعهد سعودی: تجاوز علیه قطر نیازمند اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی است
اتحادیه اروپا ایده ترامپ برای اعمال تعرفه علیه چین و هند را رد کرد
روسیه: لهستان هدف حمله پهپادی نبوده است
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا
بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی در جریان اعتراضات نپال از زندان‌ها فرار کرده‌اند
استقبال عربستان از توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ادامه صعود قیمت نفت در پی تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه
مذاکره برای ترور 
لهستان خواستار مذاکرات فوری ناتو درباره موضوع پهپاد‌های روسی شد
استیصال صهیونیست در پشت حمله به قطر
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
الجولانی ۱۵ اکتبر به روسیه می‌رود