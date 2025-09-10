باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به عنوان «گامی مثبت رو به جلو» استقبال کرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت: «ما از توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد «روش‌های عملی برای از سرگیری بازرسی‌ها در ایران» به عنوان گامی مثبت رو به جلو و از سرگیری همکاری کامل طبق توافق جامع پادمان ایران استقبال می‌کنیم. ما مشتاقانه منتظر اجرای سریع این توافق هستیم.»

او بر اهمیت همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «به عنوان امری ضروری در دستیابی به یک چارچوب بلندمدت که می‌تواند تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز باقی می‌ماند» تأکید کرد.

این توافق روز سه‌شنبه در قاهره پس از دیدار رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اعلام شد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که تهران پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ماه ژوئن، روابط خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآورد و این آژانس را به جانبداری علیه تهران متهم کرد.

ایران در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای با میانجیگری عمان با ایالات متحده بود که اسرائیل در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) حمله غافلگیرکننده‌ای به تهران انجام داد و سایت‌های نظامی، هسته‌ای و غیرنظامی و همچنین فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای را هدف قرار داد.

تهران حملات موشکی و پهپادی تلافی‌جویانه‌ای را آغاز کرد، در حالی که ایالات متحده سه سایت هسته‌ای ایران را بمباران کرد. این درگیری ۱۲ روزه تحت آتش‌بس تحت حمایت ایالات متحده که از ۲۴ ژوئن به اجرا درآمد، متوقف شد.

منبع: آناتولی