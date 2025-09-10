در آستانه روز ملی سینما، سالن جلسات سازمان سینمایی به نام زنده یاد مهدی مسعود شاهی و سالن نمایش ویژه نیز با عنوان زنده یاد سیف الله داد نامگذاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سالن جلسات مهدی مسعود شاهی با حضور خانواده این مرحوم افتتاح شد. مهدی مسعود شاهی از مدیران خوشنام سینمایی ایران که منشاء تغییر و تحولات زیادی در سینما بوده است از پایه گذاران بنیاد سینمایی فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی محسوب می شود که به عنوان مدیر کل نظارت و نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیری جشنواره های فیلم فجر و کودکان و نوجوانان مسئولیت داشته است.

سیف الله داد هم که طی سال‌های ۷۶ تا ۸۰ به عنوان معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راس مدیریت سینمای کشور بود اقدامات ارزشمندی را در دوران مسئولیتش انجام داده است.

از این مدیر سینمایی، کارگردان، نویسنده و تدوینگر اثر جاودانه "بازمانده" که به مقاومت مردم مظلوم فلسطین می پردازد و همچنین فیلم جنگی پرمخاطب "کانی مانگا" به یادگار مانده است.

همچنین روز گذشته تابلو سالن جلسات و نمایش شهید سید مرتضی آوینی و سالن نمایش زنده یاد رسول ملاقلی پور نصب شد.

