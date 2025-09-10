در آستانه روز ملی سینما، سالن جلسات سازمان سینمایی به نام زنده یاد مهدی مسعود شاهی و سالن نمایش ویژه نیز با عنوان زنده یاد سیف الله داد نامگذاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سالن جلسات مهدی مسعود شاهی با حضور خانواده این مرحوم افتتاح شد. مهدی مسعود شاهی از  مدیران خوشنام سینمایی ایران که منشاء تغییر و تحولات زیادی در سینما بوده است از پایه گذاران بنیاد سینمایی فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی محسوب می شود که به عنوان مدیر کل نظارت و نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیری جشنواره های فیلم فجر و کودکان و نوجوانان مسئولیت داشته است.

سیف الله داد هم که طی سال‌های ۷۶ تا ۸۰ به عنوان معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راس مدیریت سینمای کشور بود اقدامات ارزشمندی را در دوران مسئولیتش انجام داده است.

از این مدیر سینمایی، کارگردان، نویسنده و تدوینگر اثر جاودانه "بازمانده" که به مقاومت مردم مظلوم فلسطین می پردازد و همچنین فیلم جنگی پرمخاطب "کانی مانگا" به یادگار مانده است.

همچنین روز گذشته تابلو  سالن جلسات و نمایش شهید سید مرتضی آوینی و سالن نمایش زنده یاد رسول ملاقلی پور نصب شد.

منبع: روابط عمومی سازمان سینمایی

برچسب ها: سینمای ایران ، سازمان سینمایی
خبرهای مرتبط
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
ارمنستان و ایران تار و پود‌هایی درهم‌تنیده از یک بافت تاریخی
از پروانه تا پرده؛ سینمای ایران گرفتار فرمول‌های تکراری و کیفیت پایین شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسلمانان روی پرده نقره‌ای؛ از سبعیت تا مظلومیت
اهل سنت در ایران؛ شریک وحدت و توسعه ملی
ترس در چهارشنبه‌های شبکه نمایش با «مکانی آرام ۲»
«راه افتخار» در شبکه نمایش؛ روایتی تازه از عشق و زندگی
«تنها در تهران» به جشنواره مورد تأیید اسکار رفت
آغاز دلکوکِ فصل تابستان از ۲۳ شهریور در خانه هنرمندان ایران
نامگذاری دو سالن سازمان سینمایی به نام دو مدیر فقید سینما
جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره کازان به «آپاترید» رسید
آخرین اخبار
نامگذاری دو سالن سازمان سینمایی به نام دو مدیر فقید سینما
جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره کازان به «آپاترید» رسید
«تنها در تهران» به جشنواره مورد تأیید اسکار رفت
آغاز دلکوکِ فصل تابستان از ۲۳ شهریور در خانه هنرمندان ایران
«راه افتخار» در شبکه نمایش؛ روایتی تازه از عشق و زندگی
ترس در چهارشنبه‌های شبکه نمایش با «مکانی آرام ۲»
اهل سنت در ایران؛ شریک وحدت و توسعه ملی
مسلمانان روی پرده نقره‌ای؛ از سبعیت تا مظلومیت
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید