باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - این آیین، صرفاً یک حرکت مقطعی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی نیست، بلکه نمادی از پیوند میان ارزش‌های دینی، فرهنگی و مسئولیت اجتماعی است که جامعه ایرانی همواره بر آن تأکید داشته است.

جشن عاطفه‌ها با الهام از تعالیم دینی و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، بستری فراهم می‌آورد تا همدلی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت عملی و سازمان‌یافته نمود پیدا کند. در لرستان، بافت فرهنگی غنی و اصیل مردم که بر مبنای تعاون، احترام و یاری‌رسانی به نیازمندان استوار است، این جشن را به صحنه‌ای از هم‌افزایی و وحدت بدل کرده است.

برگزاری جشن عاطفه‌ها در ۱۸۵ پایگاه لرستان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از برگزاری جشن عاطفه‌ها هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی در ۱۸۵ پایگاه این استان خبر داد.

جلال شیخ پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جشن عاطفه‌ها در ۱۸۵ پایگاه این استان برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به دانش‌آموزان محروم و نیازمند برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: ۷ مهرماه زنگ عاطفه‌ها در مدارس نواخته خواهد شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان گفت: سال گذشته به همت خیران و مردم ۳۵ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی بین دانش‌آموزان نیازمند مقاطع مختلف لرستان توزیع شد.

مدرسه، کانون عدالت آموزشی

یکی از محور‌های اصلی جشن عاطفه‌ها، حمایت از دانش‌آموزان محروم است. در استانی همچون لرستان، که بخشی از جامعه با چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این جشن فرصتی فراهم می‌آورد تا دانش‌آموزان بدون دغدغه از کمبود امکانات آموزشی، سال تحصیلی را آغاز کنند. کمک به تهیه کیف، کفش، لباس و لوازم‌التحریر نه‌تنها رفع نیاز مادی است، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن‌تر به شمار می‌رود.

نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی و سازمانی

پایگاه‌های بسیج، کمیته امداد، خیرین محلی و حتی گروه‌های داوطلب مردمی، در کنار دستگاه‌های رسمی، هریک نقشی کلیدی در موفقیت جشن عاطفه‌ها ایفا می‌کنند. در لرستان، حضور فعال پایگاه‌ها سبب شد تا فرآیند جمع‌آوری و توزیع کمک‌ها با شفافیت و سرعت بیشتری صورت گیرد و اعتماد اجتماعی نسبت به این حرکت تقویت شود.

تقویت سرمایه اجتماعی و امید عمومی

یکی از ارزشمندترین دستاورد‌های این جشن، ایجاد حس تعلق و اعتماد میان مردم است. وقتی خانواده‌ای می‌بیند جامعه نسبت به آینده فرزندانش بی‌تفاوت نیست، احساس امنیت و امید بیشتری به فردا پیدا می‌کند. از سوی دیگر، اهداکنندگان نیز با تجربه شیرین مشارکت اجتماعی، خود را جزئی از یک حرکت بزرگ انسانی می‌یابند.

برگزاری جشن عاطفه‌ها در لرستان می‌تواند سرآغازی برای طرح‌های گسترده‌تر در حوزه توانمندسازی خانواده‌های نیازمند باشد. اگرچه توزیع لوازم ضروری اقدامی ارزشمند است، اما می‌توان این حرکت را به برنامه‌هایی برای آموزش مهارت، اشتغال‌زایی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها پیوند زد تا چرخه فقر به‌تدریج شکسته شود.

جشن عاطفه‌ها در پایگاه لرستان جلوه‌ای از هم‌دلی مردمان این سرزمین است؛ آیینی که نشان می‌دهد جامعه ما هنوز سرمایه‌های اخلاقی و انسانی خود را پاس می‌دارد. تداوم این جشن، نه فقط به معنای کمک به نیازمندان، بلکه حرکتی برای بازتولید فرهنگ تعاون و بازسازی اعتماد اجتماعی است. در این آیینه، هر کس می‌تواند نقش خود را بازبیند؛ نقشی که اگرچه کوچک باشد، اما در کنار دیگران تصویری باشکوه از همبستگی ملی می‌آفریند.