باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزین رضازاده گفت: این اجساد از آب خارج شد و کارشناسان اورژانس پس از انتقال آنها به ساحل، معاینات اولیه را انجام دادند اما هیچ‌گونه علائم حیاتی در این افراد مشاهده نشد و مرگشان تأیید شد.

وی اظهار داشت: عملیات جست‌وجوی تیم‌های امدادی و غواصی بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شد و تا لحظه کشف اجساد ادامه داشت. این عملیات با حضور نیروهای هلال‌احمر، آتش‌نشانی و گروه‌های تخصصی غواصی انجام گرفت.

رضازاده با بیان اینکه حوادث غرق‌شدگی در سدها و منابع آبی استان هر سال جان شماری از شهروندان را می‌گیرد، تأکید کرد: شنا در سدها و محل‌های غیرمجاز به هیچ عنوان ایمن نیست و بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی و تابلوهای هشداردهنده، عامل اصلی بروز چنین اتفاقاتی است.

رئیس مرکز اورژانس آذربایجان غربی همچنین از خانواده‌ها خواست با آگاه‌سازی و مراقبت از فرزندان خود، مانع ورود آنان به مناطق پرخطر آبی شوند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

ایرنا