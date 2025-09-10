رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که حمله پهپاد‌های روسی به لهستان به این معنی است که اروپا باید روی یک سپر هوایی موثر کار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که حمله پهپاد‌های روسی به لهستان به این معنی است که اروپا باید روی ایجاد یک دفاع هوایی مشترک و یک سپر هوایی موثر کار کند.

زلنسکی پس از گفتگوی تلفنی با دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، مارک روته، دبیرکل ناتو و دیگر رهبران اروپایی در تلگرام نوشت: «ما باید روی یک سیستم مشترک دفاع هوایی کار کنیم و یک سپر هوایی موثر بر فراز اروپا ایجاد کنیم.»

او افزود: «اوکراین مدت‌ها پیش این پیشنهاد را مطرح کرد. تصمیمات مشخصی در این مورد گرفته شده است. ما باید با هم به همه چالش‌های فعلی واکنش نشان دهیم و برای تهدیدات احتمالی علیه همه اروپایی‌ها در آینده آماده باشیم.»

زلنسکی در ادامه گفت که اوکراین پیشنهاد‌هایی برای حفاظت مشترک از حریم هوایی اروپا «به روشی هماهنگ، خوب و مشترک» ارائه کرده است.

او گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین کند که صد‌ها پهپاد وجود نخواهد داشت، اگر در حال حاضر ده‌ها پهپاد وجود داشته باشد. فقط نیرو‌های مشترک اروپایی می‌توانند محافظت کنند.»

زلنسکی مدعی شد که رزمایش‌های نظامی مشترک روسیه و بلاروس که قرار است در بلاروس برگزار شود، می‌تواند به عنوان یک «طرح آموزشی» برای اقدامات آینده روسیه عمل کند. او گفت که اقدام قاطع برای مقابله با اقدامات روسیه حیاتی است.

او گفت: «بیانیه‌های زیادی وجود دارد، اما تاکنون کمبود اقدام وجود دارد. روس‌ها در حال آزمایش محدودیت‌های ممکن هستند. آنها در حال آزمایش واکنش‌ها هستند. آنها نحوه عملکرد نیرو‌های مسلح کشور‌های ناتو، آنچه را که می‌توانند انجام دهند و آنچه را که هنوز نمی‌توانند انجام دهند، زیر نظر دارند.»

زلنسکی گفت اوکراین و تمام اروپا «روی واکنش قوی ایالات متحده حساب زیادی می‌کنند».

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
