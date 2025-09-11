سفر رئیس رژیم اسرائیل به لندن با مشاجره بر سر غزه و قطر همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل در جریان سفر به لندن با «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس دیدار کرد. در ادامه، هرتزوگ گفت که در جریان یک دیدار «دشوار» که اختلافات عمیق بین دو طرف را پوشش می‌داد، با استارمر مشاجره کرده است. 

رئیس رژیم اسرائیل که پس از دیدار با استارمر به اندیشکده «چتم هاوس» رفته بود، در آن جا گفت: «چیز‌هایی گفته شد که دشوار بودند. واضح است که بحث کنیم، زیرا وقتی متحدان با هم ملاقات می‌کنند، می‌توانند بحث کنند». 

او گفت که طرح استارمر برای تشکیل کشور فلسطین و دیدگاه‌هایش در مورد کمک‌های بشردوستانه در غزه ریشه اختلاف بوده است.

دفتر استارمر نیز اعلام کرد که او از هرتزوگ خواسته مسیر خود را درباره غزه تغییر دهد و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را بدهد. استارمر همچنین حمله هوایی رژیم اسرائیل به قطر را با هرتزوگ مطرح کرد و این حادثه را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند.

هرتزوگ از روز سه‌شنبه وارد انگلیس شده و انتظار می‌رود روز جمعه لندن را ترک کند. سفر هرتزوگ در هفته‌ای انجام می‌شود که رژیم اسرائیل غزه، سوریه، لبنان و قطر را بمباران کرده است. در همین راستا، درخواست‌ها برای دستگیری او در لندن افزایش پیدا کرده است. اعتراضات در محکومیت سفر او از اوایل این هفته آغاز شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: اسحاق هرتزوگ ، کی‌یر استارمر ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
قطر: پاسخ جمعی به تجاوز اسرائیل در دست بررسی است
حمله پسر نتانیاهو به نخست وزیر انگلیس
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
حمله پسر نتانیاهو به نخست وزیر انگلیس
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
حمله اسرائیل به اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات این رژیم
استیصال صهیونیست در پشت حمله به قطر
اصلاحیه لغو تحریم‌های سوریه در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد
استقبال عربستان از توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
آخرین اخبار
واکنش ترامپ به ورود پهپاد‌های روسیه به حریم هوایی لهستان
اختلافات عمیق در دیدار هرتزوگ و استارمر در لندن
ترامپ: چارلی کرک درگذشت
حزب‌الله لبنان حمله رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد
ادعای نماینده آمریکا در شورای حکام: آماده‌ایم با حسن‌نیت با ایران مذاکره کنیم
زلنسکی: باید یک سپر هوایی موثر بر فراز اروپا ایجاد کنیم
تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های نپال به ۳۰ نفر رسید
قطر: پاسخ جمعی به تجاوز اسرائیل در دست بررسی است
ادامه وقاحت نتانیاهو: مقامات حماس را از قطر اخراج کنید
استقبال سازمان ملل از توافق ایران و آژانس
هفته وحدت فرصتی برای بازشناسی پیامبر + فیلم
شهدای مدافع حرم؛ پیوند ایران و افغانستان در برابر تفرقه دشمن + فیلم
جشن خانوادگی امت احمد در مشهد برگزار شد + فیلم
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
حماس: اقدامات اسرائیل تهدیدی برای کل خاورمیانه است
روسیه ادعای نقض حریم هوایی لهستان را رد کرد
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
بیش از ۳۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها در فرانسه بازداشت شدند
آلمان: پذیرای پیشنهادات اتحادیه اروپا علیه اسرائیل هستیم
پدافند هوایی یمن حملات اسرائیل به صنعا و الجوف را خنثی کرد
نعیم قاسم: حمایت ایران از فلسطین از مهم‌ترین شاخص‌های وحدت اسلامی است
روزنامه نشنال: استارمر برای نسل‌کشی فرش قرمز پهن می‌کند
رایزنی رئیس‌جمهور لهستان با ترامپ
وعده انگلیس برای حمایت از لهستان به عنوان عضو ناتو
ولیعهد سعودی: تجاوز علیه قطر نیازمند اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی است
اتحادیه اروپا ایده ترامپ برای اعمال تعرفه علیه چین و هند را رد کرد
روسیه: لهستان هدف حمله پهپادی نبوده است
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا
بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی در جریان اعتراضات نپال از زندان‌ها فرار کرده‌اند