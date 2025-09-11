سفر رئیس رژیم اسرائیل به لندن با مشاجره بر سر غزه و قطر همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل در جریان سفر به لندن با «کییر استارمر» نخست وزیر انگلیس دیدار کرد. در ادامه، هرتزوگ گفت که در جریان یک دیدار «دشوار» که اختلافات عمیق بین دو طرف را پوشش میداد، با استارمر مشاجره کرده است.
رئیس رژیم اسرائیل که پس از دیدار با استارمر به اندیشکده «چتم هاوس» رفته بود، در آن جا گفت: «چیزهایی گفته شد که دشوار بودند. واضح است که بحث کنیم، زیرا وقتی متحدان با هم ملاقات میکنند، میتوانند بحث کنند».
او گفت که طرح استارمر برای تشکیل کشور فلسطین و دیدگاههایش در مورد کمکهای بشردوستانه در غزه ریشه اختلاف بوده است.
دفتر استارمر نیز اعلام کرد که او از هرتزوگ خواسته مسیر خود را درباره غزه تغییر دهد و اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به این باریکه را بدهد. استارمر همچنین حمله هوایی رژیم اسرائیل به قطر را با هرتزوگ مطرح کرد و این حادثه را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند.
هرتزوگ از روز سهشنبه وارد انگلیس شده و انتظار میرود روز جمعه لندن را ترک کند. سفر هرتزوگ در هفتهای انجام میشود که رژیم اسرائیل غزه، سوریه، لبنان و قطر را بمباران کرده است. در همین راستا، درخواستها برای دستگیری او در لندن افزایش پیدا کرده است. اعتراضات در محکومیت سفر او از اوایل این هفته آغاز شد.
منبع: رویترز