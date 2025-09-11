باشگاه خبرنگاران جوان ـ هاوارد سالومون کاردار موقت نمایندگی آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، طی سخنانی که نسخه‌ای از آن در تارنمای رسمی این نمایندگی منتشر شده، ادعا‌های سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را تکرار کرد و گفت: «گزارش مدیرکل آژانس به‌طور روشن و بدون ابهام نشان می‌دهد که ایران تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا نمی‌کند و اجازه انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌دهد.»

وی با اشاره به اقدامات ایران در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) گفت: «ایران از سال ۲۰۲۱ اجرای تمامی تعهدات هسته‌ای خود، از جمله اجرای موقت پروتکل الحاقی را متوقف کرده است. به همین ترتیب، ایران دیگر به آژانس اجازه اجرای هیچ‌گونه فعالیت راستی‌آزمایی و نظارت مرتبط با برجام را نمی‌دهد و آژانس تداوم اطلاع از وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران را از دست داده است.»

وی در ادامه فضاسازی‌های سیاسی علیه برنامه هسته‌ای کشورمان مدعی شد: «این وضعیت غیرقابل قبول و بسیار نگران‌کننده است. ایران باید همکاری کامل با آژانس داشته باشد تا از سرگیری کامل بازرسی‌های این نهاد امکان‌پذیر شود.»

دیپلمات آمریکایی سپس به توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره و ادعا کرد که «اقدام فوری و ملموس از سوی ایران، هم ضروری و هم فوری است.»

وی مدعی شد: «ایالات متحده آماده است با حسن نیت مذاکره کند تا به توافقی برسیم که بر اساس آن با اطمینان بتوان گفت، آنچه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بار‌ها اعلام کرده، تحقق یابد: ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در این راستا، ایران می‌تواند با ایجاد اعتماد نسبت به نیت‌های اعلامی خود و نشان دادن آمادگی برای دیپلماسی واقعی، از جمله با همکاری کامل و فوری با آژانس، گام بردارد.»

سالومون در بخش دیگری از سخنان خود، از قطعنامه پیشنهادی روسیه در شورای امنیت انتقاد و ادعا کرد: «پیشنهاد روسیه جدی نیست و صرفاً برای منحرف کردن توجه شورای حکام از موضوع اصلی یعنی لزوم همکاری کامل ایران با آژانس و اجرای کامل توافق پادمان است.»

وی ادامه داد: «بحث‌ها درباره مکانیسم ماشه و سایر موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در سطوح بالاتر دولت‌های ما، از جمله در سطح وزیران خارجه و در شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک در جریان است. باز کردن یک کانال موازی در این مقطع فقط موجب سردرگمی خواهد شد.»

دیپلمات آمریکایی در پایان ادعا کرد: «ایالات متحده بار‌ها علاقه خود را برای پیگیری دیپلماسی با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای اعلام کرده است. این ایران است که از تعامل با ما خودداری می‌کند. اگر روسیه واقعاً می‌خواهد مفید باشد، باید تهران را تشویق کند که مستقیماً با ما وارد تعامل شود، نه اینکه تلاش کند نقش میانجی غیرضروری ایفا کند.»

منبع: ایرنا