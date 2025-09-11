باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از شبکه المیادین، در این بیانیه آمده است که این تجاوز نشان‌دهنده «ورشکستگی تروریست، نتانیاهو» است که در نابودی مقاومت و توقف عملیات آن در غزه و کرانه باختری شکست خورده و از بازدارندگی یمن ناامید شده است.

حزب‌الله ضمن اعلام همبستگی با رسانه‌های یمنی، از اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های حقوقی عربی و بین‌المللی و تمامی نهاد‌های رسانه‌ای خواست تا این تجاوز را محکوم و علیه عاملان آن اقامه دعوی کنند.

ساعاتی پیش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نیروی هوایی ارتش این رژیم به اهدافی در صنعا پایتخت یمن تجاوز کرده است.

برخی منابع مدعی هستند که رژیم اسرائیل ۶ هدف متعلق به انصارالله یمن را مورد اصابت قرار داده است.

در همین حال رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که این رژیم به چند پادگان، مجتمع ذخیره سوخت و بخش رسانه‌ای انصارالله حمله کرده است. برخی دیگر مدعی حمله به مقر فرماندهی کل انصارالله شدند. این درحالی است که شبکه المسیره یمن گزارش داد مجتمع دولتی در منطقه الحزم در شهر الجوف یمن مورد اصابت قرار گرفته است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ادعا‌های منابع صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن سکو‌های پرتاب موشک در این کشور را تکذیب کرد.

یحیی سریع تاکید کرد: ادعا‌های دشمن اسرائیلی در خصوص هدف قرار دادن سکو‌های شلیک موشک دروغ است.

وی گفت: حملات اسرائیل به مناطق کامل غیرنظامی از جمله روزنامه‌های «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» اصابت کرد و تعدادی از خبرنگاران زن و مرد و شهروندان عادی شهید و مجروح شدند.

سریع خاطرنشان کرد که این تجاوز رژیم صهیونیستی بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

منبع: ایرنا