«چارلی کرک» فعال راستگرا و از متحدان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که ساعتی پیش مورد سوء قصد قرارگرفت، درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از رویترز، ترامپ بامداد پنجشنبه در شبکههای اجتماعی نوشت: چارلی کرک بزرگ و افسانهای درگذشت... او دیگر با ما نیست.
چارلی کرک فعال و مفسر راستگرا چهارشنبه شب در مراسمی در «دانشگاه یوتا ولی» از ناحیه گردن هدف تیراندازی قرار گرفت.
وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
کرک که ۳۱ سال سن داشت از افراد بانفوذ و نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار میآمد.
رسانهها گزارش دادند که کرک پیش از سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی و از یک ساختمان نزدیک به این مراسم هدف گلوله قرار گرفت.
پیشتر اعلام شده بود که یک مظنون در این رابطه بازداشت شده است، اما اندکی بعد رسانهها گزارش دادند که فرد بازداشت شده، عامل این تیراندازی نبوده است.
کرک موسس نهاد «ترنینگ پوینت» بود که یک سازمان محافظهکار جوانان به شمار میآید. کرک و این نهاد نقشی اساسی در جلب حمایت رایدهندگان جوان به ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ایفا کردند.
