باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری آناتولی، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا در برلین افزود که حمله اسرائیل به دوحه قطر «قوانین بینالمللی و تمامیت ارضی قطر را که بیشتر از سایر کشورها نقش میانجیگرانه در این مناقشه (جنگ غزه) ایفا کرد، نقض کرد.»
وی افزود که تعهد آلمان برای حمایت از اسرائیل نمیتواند از انتقاد برلین از برخی اقدامات دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جمله حمله به غزه و ممانعت از ارسال کمک به مردم غزه شود.
مرتس در مورد پیشنهاد «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا برای تحریم وزرای افراطی و شهرکنشینان صهیونیست و تعلیق توافق تجارت آزاد این اتحادیه با اسرائیل گفت که برلین و شرکای اروپایی در روزهای آینده در این باره گفتوگو خواهند کرد.
صدراعظم آلمان افزود: در مورد تحریمها، مایلم که ابتدا منتظر بحثهای داخلی شورای اروپا و بحثهای داخلی در دولت ائتلافی آلمان باشم. ما در دولت ائتلافی توافق داریم که اقدامات اسرائیل غیرقابل قبول است.
وی اظهار کرد که آلمان از راه حل دو دولتی حمایت میکند، اما «در حال حاضر به درخواستها برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی نمیپیوندیم.»
هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر سهشنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اقامتگاه و محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر، موجی گسترده از واکنشها و محکومیتها را در سطح منطقهای و جهانی برانگیخت.
منبع: ایرنا