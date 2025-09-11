باشگاه خبرنگاران جوان - «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد پنجشنبه در بیانیهای «از طرف ۲۷ عضو اتحادیه اروپا» نوشت: ما نقض عمدی حریم هوایی یک عضو اتحادیه اروپا توسط پهپادهای روسیه را به شدیدترین لحن محکوم میکنیم.
این بیانیه افزود: این اقدام تهاجمی و بیمحابا بخشی از تشدید جدی تنشها از سوی روسیه است که امنیت شهروندان اتحادیه اروپا، ثبات منطقهای و صلح بینالمللی را تهدید میکند.
کالاس تاکید کرد: این نقض جدی حریم هوایی اتحادیه اروپا فقط به تقویت عزم ما برای حمایت از دفاع اوکراین و مردمش در مقابل روسیه و تلاش آنها برای دستیابی به صلحی فراگیر، عادلانه و پایدار منجر میشود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: ما با افزایش قابل توجه تحریمها علیه روسیه و حامیان آن هزینهها را برای مسکو بالا خواهیم برد. ما همچنین با شرکای بینالمللی خود برای اعمال فشار بر روسیه به منظور پایان دادن به جنگ همکاری میکنیم.
کالاس افزود: ما همبستگی کامل خود را با لهستان اعلام کرده و به حمایت از لهستان به منظور حفاظت از مرزهای شرقی آن کشور ادامه میدهیم.
مقامهای لهستانی اعلام کردند که این کشور و متحدانش در ناتو، پهپادهای روسی را که در جریان تهاجم به اوکراین حریم هوایی لهستان را نقض کرده بودند، سرنگون کردند.
«دونالد توسک» نخست وزیر لهستان مدعی شد که همه این پهپادها از بلاروس وارد کشورش شدند.
وزارت دفاع روسیه چهارشنبه در بیانیهای در این باره گفت: هیچ قصدی برای درگیری با هیچ هدفی در قلمرو لهستان وجود نداشت.
منبع: ایرنا