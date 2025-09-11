مدیرعامل بانک سلول‌های بنیادی رویان اعلام کرد که این بانک اکنون بزرگ‌ترین ظرفیت ذخیره‌سازی خون بندناف در منطقه را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی ضرابی عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان و مدیرعامل بانک سلول‌های بنیادی خون بندناف رویان، با اشاره به فعالیت‌های این بانک گفت: مهم‌ترین اقدام فعلی شرکت فناوری بنیان‌های رویان، ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف است. خون بندناف به‌عنوان یک منبع ارزشمند سلول‌های بنیادی، نقش حیاتی در درمان بیماری‌های خونی دارد.

استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌ها

این مقام مسئول با بیان اینکه سلول‌های بنیادی خون بندناف می‌توانند در درمان بیماری‌هایی با منشأ خونی مانند انواع سرطان‌های خون، کم‌خونی‌های مادرزادی، تالاسمی و نقص سیستم ایمنی استفاده شوند، تأکید کرد: این سلول‌ها می‌توانند جایگزین پیوند مغز و استخوان در بیماران مبتلا به بیماری‌های خونی شوند.

بزرگ‌ترین ظرفیت ذخیره‌سازی منطقه‌ای

ضرابی ادامه داد: ما سالانه بیش از ۲۰ هزار نمونه خون بندناف را ذخیره‌سازی می‌کنیم و در حال حاضر بزرگ‌ترین ظرفیت سلول‌های بنیادی خون بندناف در سطح منطقه را داریم.

ذخیره نمونه‌ها از سایر کشور‌ها

وی همچنین با اشاره به ذخیره‌سازی نمونه‌ها از سایر کشور‌ها گفت: علاوه بر نمونه‌های داخلی، نمونه‌های متعددی از کشور‌های دیگر نیز در ایران ذخیره شده‌اند و اکنون تقریباً به ذخیره ۲۵۰ هزار نمونه خون بندناف دست یافته‌ایم. این مجموعه یک منبع ارزشمند برای مراکز پیوند به شمار می‌رود.

