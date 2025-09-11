در پی حادثه پرواز پهپادها، لهستان تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواستار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت نمایندگی کرهجنوبی در سازمان ملل متحد که ریاست این نهاد را بر عهده دارد، روز چهارشنبه اعلام کرد که لهستان پس از حادثه ادعایی پرواز پهپادها بر فراز خاک لهستان، درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را داده است.
این هیئت نمایندگی اعلام کرد: «این درخواست توسط لهستان ارائه شده است و اکنون در حال بررسی زمان برگزاری آن هستیم.»
صبح روز چهارشنبه لهستان مدعی شد پس از حمله هوایی روسیه به غرب اوکراین، پدافند هوایی خود و ناتو را برای سرنگونی پهپادها به کار گرفته است. این اولین بار در جنگ اوکراین است که ورشو تجهیزات نظامی خود را در حریم هواییاش به کار میگیرد.
به گزارش ریانووستی، ارتش لهستان نقض حریم هوایی این کشور را «عمل تجاوزکارانه» خواند و وزیر دفاع لهستان نیز اعلام کرد، هواپیماهای لهستانی «از سلاح علیه اهداف متخاصم استفاده کردهاند.»
رئیس جمهور لهستان هم چهارشنبه اعلام کرد، این کشور پس از رایزنیها با متحدانش در پی ورود ادعایی پهپادهای روسی به حریم هوایی خود، در حال بررسی به کارگیری ماده ۴ پیمان ناتو است.
منبع: ایسنا