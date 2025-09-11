باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پلیس فراجا؛ سرهنگ احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه فراجا گفت: در تمام ماههای سال، تصادفات مرگبار در جادههای کشور رخ میدهد، اما آمار تصادفات جادهای و تعداد مجروحان و فوتی آنان در شهریور ماه به قدری زیاد است که من معتقدم این ماه، خونبارترین ماه تصادفات در سال است، زیرا در این ماه اکثر مردم به جز تعطیلات، در تمام روزهای هفته این ماه به سفر میروند و به همین دلیل آمار تصادفات نیز بسیار زیاد است.
وی درباره شلوغترین جادههای کشور گفت قطعا پرترددترین و پرترافیکترین جادههای کشور، جادههای شمالی هستند که حتی در یک آخر هفته معمولی نیز شلوغ هستند، اما در این جاده ها، به خاطر نوع ترافیک، رانندهها نمیتوانند با سرعت زیاد رانندگی کنند و یا سبقت بگیرند، به همین دلیل میزان تصادفات در این جادهها کم است.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: پر تصادفترین جادههای کشور نیز جادههای تهران - مشهد، اصفهان، کرمان و خوزستان هستند. در این جاده ها، چون مسیر طولانی و یکنواخت است، هم رانندگان سرعت مجاز را رد میکنند و هم ممکن است خوابآلوده شوند و در واقع خلوتی این معابر، راه را برای بی قانونی باز میکند و رانندگان با دست بازتری رانندگی میکنند.
کرمیاسد با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس راهور گفت: بنا بر دستورات فرماندهی راهور کشور، از ابتدای شهریور ماه، هر رانندهای که حتی یک تخلف حادثهساز نیز در جادهها انجام دهد، در ابتدا جریمه و بعد گواهینامهاش به مدت سه ماه توقیف خواهد شد.
وی افزود: در این حالت برای فردی که مرتکب تخلف شده، پیامک جریمه ارسال میشود همچنین پیامک دیگری با مضمون توقیف گواهینامه به صورت سیستمی نیز ارسال میشود، البته اگر شماره راننده در سیستم پلیس راهور ثبت باشد.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در اینصورت است که فرد متخلف تا سه ماه شبیه به فردی است که گواهینامه ندارد، در نتیجه نباید رانندگی کند و در صورت تصادف با او مثل یک فرد بدون گواهینامه برخورد میشود و در واقع انگار جرمی مرتکب شده است.
کرمیاسد گفت که تاکنون حدود ۸ درصد از میزان فوتیان تصادفات در شهریور ماه کاسته شده است و امیدواریم همین روال تا آخر ماه ادامه داشته باشد.