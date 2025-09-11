باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی فلسطینی اعلام کرد که شهر غزه طی روز‌های اخیر شاهد تشدید قابل توجه حملات اسرائیل بوده است.

بر اساس گزارش این دفتر، این حملات منجر به تخریب کامل محله‌های مسکونی و ایجاد خسارات گسترده به زیرساخت‌های شهری شده است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اسرائیل خواست تا فوراً حملات خود به شهر غزه را متوقف کند و هشدار داد که ادامه این خشونت‌ها و کوچ اجباری گسترده ساکنان ممکن است به یک وضعیت دائمی تبدیل شود.

این دفتر تأکید کرد که اسرائیل با این اقدامات، شهر غزه را به زمینی بی‌حاصل و غیرقابل سکونت تبدیل می‌کند.

براساس گزارش این دفتر حقوق بشری، طی یک ماه اخیر، ۳۷۹ فلسطینی در جریان ۲۷۰ حمله به ساختمان‌های مسکونی در شهر غزه جان خود را از دست داده‌اند.

همزمان با انتشار این گزارش، وزارت بهداشت فلسطین مستقر در غزه شمار کلی شهدای این منطقه از ابتدای جنگ را اعلام کرد که در جریان آن ۶۴ هزار و ۶۵۶ تاکنون شهید شدند.

از زمان آغاز مرحله جدید تجاوز‌ها به غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون ۱۲ هزار و ۹۸ نفر شهید و ۵۱ هزار و ۴۶۲ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۴هزار و ۶۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۳ هزار و ۵۰۳ نفر رسید.

منبع: ایرنا