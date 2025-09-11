سازمان مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور‌های مواصلاتی شمال کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی را اعلام کرد که بر این اساس: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه، ترافیک سنگین در آزاد راه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزاد راه، ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - رشت حدفاصل حلیمه جان تا امامزاده هاشم گزارش شده است.

همچنین تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزاد راه تهران - پردیس مسیر (رفت و برگشت)، آزاد راه رشت - قزوین، محور چالوس و آزاد راه تهران - شمال مسیر (شمال به جنوب) گزارش شده است.

محور‌های شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در عین حال ترافیک سنگین در آزاد راه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.

برچسب ها: مرکز مدیریت راه های کشور ، ترافیک سنگین ، محورهای شمالی کشور
