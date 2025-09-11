معاونت برون‌مرزی صداوسیما در بیانیه‌ای حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی یمن را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت برون‌مرزی صداوسیما در بیانیه‌ای حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی، از جمله ساختمان متعلق به دو رسانه در صنعا که به شهادت خبرنگاران و شهروندان بی‌گناه انجامید را به شدت محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ٱلَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَیَخشَوۡنَهُۥ وَلَا یَخشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَکَفَىٰ بٱللَّهِ حَسِیباً

در آسمان خونین صنعا، هنگامی که جوهر قلم‌ها با خون خبرنگاران درهم آمیخت، جهان بار دیگر چهره پلید رژیمی را دید که از تلالؤ واقعیت هراس دارد. رژیم صهیونیستی پنداشت با بمباران دو روزنامه «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» صدای مظلومیت ملت یمن را در گلو خفه می‌کند؛ غافل از آنکه آفتاب روشن خون این شهیدان، دل تاریکی‌ها را خواهد شکافت و در سپهر عدالت و حقیقت خواهد درخشید.

این جنایت سبعانه، شهادت جمعی از پاسداران حریم آگاهی و آزادگی را رقم زد؛ مردان و زنانی که جان بر کف نهادند تا حقیقت را روایت کنند و اکنون در بهشت رضوان الهی میهمان شهیدان مسیر عزت و شرافت‌اند: شهدای به‌خون‌تپیده خبرنگار در فلسطین، ایران، لبنان و... که قلم‌های شکسته‌شان با قطرات خونشان داستان ایستادگی بر لوح حافظه بشریت نوشت.

معاونت برون‌مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، این اقدام تروریستی و بزدلانه را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند و همبستگی کامل خود را با ملت یمن و خانواده‌های مقاوم این فرزندان راستین رسانه اعلام می‌دارد. پیمان ما با آنها، پیمانی استوار بر پایه ایمان، عهد صداقت و خون است تا پژواک رسالتشان را تا اعماق وجدان ملت‌های آزاده طنین‌انداز و دوشادوش اصحاب آزاداندیش رسانه‌های جهان، بر پیگیری فوری و محاکمه بین‌المللی عاملان این فاجعه تأکید کنیم.

دشمن کودک‌کش صهیونیستی خود نیز می‌داند که در کنار همه رزمندگان مقاومت در تمام این محور، خنجر یمنی مقاومت به‌زودی قلب پلیدش را خواهد شکافت تا تاریخ همواره بر جنایتکاران لعنت فرستد و بر آزادگان درود.

معاونت برون‌مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی

بیانیه معاونت برون‌مرزی صداوسیما در پی حمله رژیم صهیونیستی به یمن
