متخصص پزشکی اجتماعی گفت: بازی کردن پویا در نوزادی، فرزندان تان را در نوجوانی دربرابر آسیب های اجتماعی ایمن می کند.



باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ دکتر نوذر نخعی متخصص پزشکی اجتماعی با اشاره به اینکه ساعت طلایی تولد ریل گذاری افکار ورفتار‌های ما انسان هاست، گفت: از دقایق اول تولد ۹ مرحله باید طی شود تا شخصیت فرد کنترل شود، یکی از مراحل حساس این است که ۵ دقیقه بعد ازتولد باید نوزاد روی بدن (سینه) مادر گذاشته شود.

وی افزود: خودتنظیمی بدن در ساعت اول تولد رخ می‌دهد که باهمین تماس پوست به پوست با مادر اتفاق می‌افتد.

نخعی تصریح کرد: درحالی که در اغلب کشور‌های توسعه یافته تاکید زیادی روی ساعت طلایی تولد شده است، ۵ ماه قبل در کرمان درجامعه آماری والدین ۱۰۰ کودک سوال کردیم تنها برای یک کودک این تایم رعایت شده بود.

وی تصریح کرد: محبت به کودک، نوازش و بوسیدن بچه و روی پا خواباندن کودک، قلقلک دادن و بازی با او همه کمک زیادی می‌کند که طبق گفته دانشمندان شخصیت کودک را بسازد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: ۹۲ درصد نوزادان در امریکا و کانادا در دوماه اول قنداق می‌شوند چرا که دربدن مادر خمیده بوده وباید کم کم حالت بگیرد وتن‌ها همین مساله ساده در نتایج نهایی نشان داد که کودکان قنداق شده بستری در ان آی سی یو درفاکتور‌های سلامت زودتر به بهبودی رسیدند.

وی گفت: تماس مادر با کودک باید زیاد باشد، اثرات فاجعه آور خواهدبود اگر در پریمات‌ها (انسان و پستانداران مانند آن) نوزاد ازمادرشان جدا باشند.

وی همچنین به مقالات خارجی اشاره کرد و افزود:در سوئد ۱۸ درصد مادران باردار سزارین می‌شوند درحالی که این آمار دربیمارستان دولتی افضلی پور کرمان ۶۵ درصد و در بیمارستان‌های خصوصی بیشتر است، سزارین باعث می‌شود تعادل باکتریایی روده کودک ازبین ببرد وهمین مساله ساده باعث ترس، استرس وناامیدی در آینده فرد می‌شود.

نخعی افزود: تعادل سرتونین و دو پامین بر سیستم عصبی مرکزی انسان تاثیر می‌گذارد که در زایمان طبیعی این تعادل رخ میدهد و در سزارین این چرخه بهم می‌ریزد.

وی گفت: در ژاپن قطره‌ای از باکتری‌های مسیر زایمان مادر ساخته‌اند که به آن پیوند باکتری‌های مادر ونوزاد می‌گویند ونتایج شگرفی را درسلامت کودکان بدون مادر، نشان داده است.

نخعی با اشاره به اهمیت دوران نوزادی بر سرنوشت و بزرگسالی افراد گفت: انجمن متخصصان آمریکا، برای جلوگیری از آسیب‌های بزرگسالی، توصیه می‌کند کودک در بچگی سیراب از محبت مادر شود.

این متخصص پزشکی اجتماعی بیان کرد: بچه‌ای که در کودکی زیاد نوازش شود خلاقیت هایش شکوفا می‌شود این درحالی است که متاسفانه امروزه کلماتی مانند زن و شوهر و مادر در فرهنگ‌های جهان کمرنگ شده‌اند.

وی تاکیدکرد: امروزه مراقبت مادری درجامعه‌ای مانند ایران که سنت‌های بسیار زیبای ایرانی و اسلامی در برخورد با نوزاد دارذ، کمتر ازگذشته است و ما بیش از ۶ هزار مقاله جهانی درخصوص مضرات کاهش محبت مادری داریم.

وی گفت‌: مغز بچه نیاز به محبت مادر و زن به محبت شوهر نیاز دارد تا اجازه دهد وظیفه مادری اش را بهتر انجام دهد.

نخعی افزود: یک پروفسور مسائل اجتماعی در اروپا که درباره قتل‌های زنجیره‌ای تحقیق کرده است درگزارشی اعلام کرد، ارتباط مشکل دار کودکی نوزاد با مادر عامل قتل‌های زنجیره‌ای کاملا مشهود است.

وی گفت: بازی یعنی اگر بچه خندید باید با او بخندید و متقابل با بچه کار شود و به قول دانشمندان اجتماعی، بازی پیکاپو یا دالی موشه دنیا را تغییر می‌دهد.

این متخصص پزشکی اجتماعی بیان کرد: بچه ده ماهه روزانه ۴۰۰ بار نیاز دارد بخندد و مادر و بابا روزانه ۱۰ بار نیاز دارند و حتی بهتر است این خنده برای کودک تا ۶۰۰ مرتبه برسد.

وی تصریح کرد: حتی درحوزه شغلی نیز ارتباط صمیمی با مادر باعث ارتقا شغلی فرزند در بزرگسالی می‌شود در حالی که ارتباط با پدر چنین تاثیری ندارد.

نخعی اظهار کرد: دیوید کراس رفتارشناس اجتماعی جهان نیز می‌گوید با اطمینان می‌گویم اغلب کسانی که دچار اختلال شخصیتی و مجرم شده‌اند به سبب آن است که درنوزادی وکودکی سیر محبت نشده‌اند.

وی گفت: احتمال آسیب‌های اجتماعی در نوجوان‌ها ۵۱ برابر بیشتر است چرا که رابطه مستقیمی بین تربیت کودکی و محبت والدین با بزه کار شدن نوجوان وجود دارد.