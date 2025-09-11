دیدار "محمد رستمی" نماینده مردم نیشابور بزرگ با رئیس جمعیت هلال احمرکشور در طبق درخواست های حیاتی این شهرستان سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه پیگیری‌های مجدانه نماینده مردم شریف نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان جلگه و بخش سرولایت، جلسه‌ای پربار و سازنده با جناب آقای دکتر کولیوند، رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد. یکی از مهمترین مصوبات شفاهی این جلسه، دستور فوری رئیس محترم جمعیت هلال احمر برای تجهیز هلال احمر نیشابور به لوازم مربوط به امداد و نجات کوهستان بود. این دستور شفاهی بلافاصله پس از طرح موضوع صادر گردید و پیگیری‌های لازم جهت اعلام لیست اقلام مورد نیاز از سوی هلال احمر نیشابور به تهران آغاز شد تا این تجهیزات حیاتی به سرعت تأمین و ارسال گردند.
برای شهرستان نیشابور نیز، موافقت‌های ارزشمندی شامل تخصیص بیست میلیارد ریال بودجه برای تأمین ۱۵۰ عدد صندلی مناسب جهت تجهیز و بهره‌برداری کامل از فضای آنفی تئاتر جهت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هلال احمر نیشابور• تخصیص پانزده میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز ارتباطات بی‌سیم در شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه و همچنین، در راستای تقویت ناوگان خودرویی، مقرر شد یک دستگاه خودروی دنا نیز به هر یک از واحد‌های مربوطه اختصاص یابد.
نماینده مردم شریف نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان جلگه و بخش سرولایت این جلسه را مفید و سازنده توصیف کرده و ابراز امیدواری نمود که با پیگیری‌های مستمر، تمامی این مصوبات و دستورات در اسرع وقت اجرایی شده و گامی مؤثر در راستای ارتقاء خدمات جمعیت هلال احمر و رفاه حال مردم منطقه باشد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

تصاویری از دیدار پرثمر نماینده مردم نیشابور بزرگ با رئیس جمعیت هلال احمرکشور

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، امکانات و تجهیزات ، سوژه خبری
