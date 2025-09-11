باشگاه خبرنگاران جوان، مجید غلامی بهنمیری - در هفته نهم لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاههای مازندران، بازیهای تماشایی و تهاجمی به نمایش گذاشته شد که حاصل آن ۳۱ گل در ۶ بازی بود.ام کی ان گلوگاه برابر شهروند جویبار، ۴ بر ۲ پیروز شدند تا با توجه شکست پرواز سیمرغ به صدر جدول مسابقات صعود کند.
شاگردان محمد اسماعیلی با برتری در ورزشگاه شهید سینهسپهر گلوگاه ۱۸ امتیازی شدند.
سیدامین هاشمی، میلاد ناظری، مصطفی صمدی و محمدحسین سالمی گلزنان تیمام کی ان گلوگاه بودند.
میران ساری آرام و بدون سروصدا به پیشروی در جدول لیگ برتر فوتبال مازندران ادامه داد و با برتری ۴ بر ۲ مقابل مهمانش ایفاسرام سرخرود، ۱۷ امتیازی شد تا به جایگاه دوم جدول ردهبندی مسابقات برسد.
ستاره بازی علی مسلمی، تعویض طلایی محمد مظلومی بود که با حضور در نیمه دوم، ۳ پاس گل به هم تیمی هایش در میران ساری داد.
اکبر نوروزیان، احمد ولی زاده، محمدرضا ترابی و محمدرضا گوهردهی، ۴ بار دروازه تیم سرخرودی را باز کردند.
گلهای مقداد آزادی و علی اکبر زاهدیان مهر، سومین پیروزی پیاپی شهروند فریدونکنار را رقم زد.
شهروند فریدونکنار در هفته نهم، تیم افول کرده شهروند هچیرود چالوس را در خانه اش، ۲ بر ۱ مغلوب کرد.
شاگردان هادی یزدانی حالا با ۱۶ امتیاز تیم چهارم جدول لیگ هستند.
آنها با تفاضل کمتر از پرواز سیمرغ این جایگاه را به خود اختصاص دادهاند و دریای بابلسر را با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل کمتر پست سر خود میبینند.
در بازی تیمهای دریای بابلسر و شهریار آمل، ۸ بار تور دروازهها به لرزه درآمد که سهم تیم دریای بابلسر میزبان بازی، ۵ گل بود.
پرگلترین بازی هفته نهم تا دقیقه ۶۵ با تساوی ۲ بر ۲ در جریان بود ولی در ادامه بازی این تیم دریای بابلسر که با زدن ۳ گل به برتری دست یافت.
شهریار آمل در نیمه اول با اخراج یک بازیکن، ۱۰ نفره شد.
محمد علی ابراهیمی، امیرصالح اصغری، صابر برهمه و امیرمحمد افشار (۲ بار)، با گلزنی در این دیدار باعث ۱۹ امتیازی شدن دریای بابلسر و حضور مجدد در جمع مدعیان شدند.
کشاورز کریمکلا فریدونکنار با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل پرواز سیمرغ، مهمان صدرنشینش را به رده سوم فرستاد.
محمدحسین رحمانی در دقیقه ۷۵، گل اول بازی را برای کشاورز به ثمر رساند ولی ۱۰ دقیقه بعد امیر درزی با گلزنی برای پرواز، بازی را به تساوی کشاند.
بهزاد سلیمانی گل برتری کشاورز کریمکلا را در دقایق پایانی زد و فریدونکناریها با ۱۳ امتیاز و تفاضل گل کمتر از پدیده هچیرود به جایگاه هفتم رفتند.
پارسه ساری هم موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ در زمین روستای دامیر بر تیم ته جدولی ملی پوشان چمستان غلبه کند.
وفا ولیزاده باتجربه در این بازی دبل کرد و سهیل هاشمپور هم دیگر گلزن پارسه بود.
پارسه ساری با ۱۲ امتیاز، جایگاه هشتم را در جدول رقابتها به خود اختصاص داده است.
تیمهای شهروند جویبار، ایفاسرام سرخرود، شهریار آمل و ملی پوشان چمستان به ترتیب با ۱۰، ۸، ۷ و ۴ امتیاز، رتبههای نهم تا دوازدهم را در اختیار دارند.