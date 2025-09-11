پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - تیم کمتر از ۲۱ سال کانوپولو ایران در ادامه حضور خود در قهرمانی آسیا با گل ثانیه آخر چینتایپه، دومین دیدار خود را با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل این تیم واگذار کرد.
تیم کشورمان که با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محیالدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حقجو در این رقابتها شرکت کرده است تا ساعاتی دیگر به مصاف سنگاپور میرود.
گفتنی است در بازی برابر چینتاپیه آرشام حیدرپور، امیررضا کیانی، سپنتا محسنی و محیالدین کریمی برای ایران گلزنی کردند.
منبع: ایرنا