باشگاه خبرنگاران جوان - امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست بیان کرد: با توجه به اینکه بهطور میانگین ۵۱ درصد پستهای سازمان بلاتصدی است، موضوع بهبود شاخص «ضریب توانمندسازی ساختار سازمانی» از طریق کاهش این پستها در طول برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای رفع چالشها، استفاده از ظرفیت استخدامی طرح شهید زینالدین جهت جذب نخبگان در حوزه محیطزیست در جلسات متعدد و با پیگیریهای مستمر از سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد که نهایتاً با وجود محدودیتهای اعتباری، موافقت و تأییدیه لازم اخذ شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس توافق صورتگرفته، مقرر شد سهمیه جذب نیروها متناسب با خروجیهای استانها توزیع شده و در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست