تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران فردا (جمعه) برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا راهی اردن می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران برای شرکت در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، فردا، جمعه ۲۱ شهریور، راهی اردن می‌شود.

محمدحسین کمالی، مهدی احمدی، رضا خادمی، عرشیا جاویدی، محمدرضا همتی، علی غیور، امیرحسین نیک اقبال، محسن هادی‌زاده، مهرشاد منصوری، آرین خالقی، محمدپویا پروهان، حسن جودکی، محمدکشاورز، دانیال میرحسینی، شایان سوسنی، صالح حسه‌زاده، محمدابراهیم خانلری و فرشاد نوروزپور ترکیب تیم هندبال کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم‌های کره‌جنوبی، سوریه و مالدیو همگروه است.

برنامه کامل دیدارهای تیم زیر ۱۷ سال هندبال کشورمان در این مسابقات به وقت تهران به این شرح است:

دوشنبه ۲۴ شهریور، ساعت ۱۰:۳۰: ایران - مالدیو

سه شنبه، ۲۵ شهریور، ساعت ۱۶:۳۰: ایران - سوریه

چهارشنبه، ۲۶ شهریور، ساعت ۱۶:۳۰: ایران - کره جنوبی

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا از روز ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و تا ۳ مهر ادامه دارد. دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کنند.

