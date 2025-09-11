باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیسراه راهور فراجا، از وقوع دو حادثه تصادف مرگبار در بامداد پنجشنبه ۲۰ شهریورماه خبر داد که متأسفانه به جانباختن ۱۱ نفر از هموطنان عزیزمان منجر شد.
وی تشریح کرد: ساعت ۰۱:۳۵ بامداد، واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور سمسامی استان چهارمحال و بختیاری رخ داد که علت آن عدم توجه به جلو و خستگی راننده گزارش شده است. در این حادثه ۶ نفر جان باختند و ۱۲ نفر نیز مجروح شدند.
رئیس پلیسراه فراجا در ادامه افزود: ساعت ۰۶:۵۰ بامداد در محور سرچم - اردبیل استان آذربایجان شرقی، برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با وانت نیسان به دلیل انحراف به چپ و خستگی راننده پژو ۴۰۵ رخ داد که متأسفانه ۵ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند.
سرهنگ کرمیاسد با تأکید بر تلخی و سختی بازدید از صحنههای تصادفات فوتی اظهار داشت: از ابتدای شهریورماه، پلیس راهور با اتخاذ تدابیر ویژه، گواهینامه رانندگانی که حتی یک تخلف حادثهساز مرتکب شوند، را به مدت سه ماه توقیف خواهد کرد.
وی در ادامه به شرایط پر تردد پایان شهریور اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش دمای شبانه و افزایش رانندگی در ساعات تاریک، از تمامی هموطنان تقاضا داریم با استراحت کافی و اطمینان از سلامت فنی خودرو، رانندگی کنند و در طول مسیر هر دو ساعت یک بار دستکم ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند.
رئیس پلیسراه در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی و پلیس بهصورت شبانهروزی در جادهها حاضرند، اما امنیت سفر بیش از هر چیز به همکاری رانندگان و رعایت قوانین رانندگی بستگی دارد.
منبع: فراجا