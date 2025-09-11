باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، سیدعلی موسوی‌مقدم، سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۳ با اشاره به مشارکت این منطقه در برگزاری جشن بزرگ پیامبر مهربانی در میدان ولیعصر (عج) اظهار کرد: این جشن با هدف ترویج سیره نبوی و ایجاد فضایی شاد و معنوی برای خانواده‌ها برنامه‌ریزی شد و طی آن شهروندان از برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی بهره‌مند شدند.

وی افزود: برگزاری مراسم مولودی‌خوانی و مدیحه‌سرایی، نمایش عروسکی، مسابقات نقاشی و ایستگاه‌های قصه‌گویی ویژه کودکان، برپایی ایستگاه‌های ورزشی و بازی‌های خانوادگی و نیز ارائه خدمات سلامت و مشاوره رایگان از جمله بخش‌های اجرایی در این جشن بود.

به گفته سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۱۳، در سیاه چادر اقوام، برنامه‌های شاد از قبیل دف نوازی، موسیقی محلی جنوبی و نمایش عروسکی با مشارکت دبیران کانون گردشگری به اجرا در آمد.

موسوی‌مقدم در خصوص فعالیت بخش کودک و نوجوان سیاه چادر اقوام تصریح کرد: همچنین، سیاه چادر اقوام در بخش دیگری از برنامه‌ها برای کودکان و نوجوانان با اجرای «نمایش‌های عروسکی» جذاب، «مسابقات نقاشی» با موضوع پیامبر مهربانی و «ایستگاه‌های قصه‌گویی» درباره اخلاق پیامبر (ص) و حضور تنپوش‌های عروسکی میزبان جمع کثیری از کودکان بود.

این مقام مسئول به چراغانی و تزئینات متناسب در فضای پردیس فرهنگی منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات مختلف فرهنگی، برگزاری مسابقات و اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان پایان بخش این برنامه بود.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ در پایان خاطرنشان کرد: این آیین با همکاری همه نواحی و ادارات منطقه برگزار و امیدواریم خاطره‌ای ماندگار از میلاد پیامبر مهربانی (ص) در ذهن شهروندان به جای بگذارد.