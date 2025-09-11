شهردار منطقه ۱۸ از اجرای یک مدل جدید مشارکتی برای جلب کمک شهروندان در توسعه سرانه‌های عمومی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، محمدی در این مراسم با بیان اینکه این منطقه حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۹۹ مسجد دارد، اعلام کرد: با ساخت این مسجد، صدمین مسجد منطقه افتتاح خواهد شد. متأسفانه سرانه مسجد در منطقه ما به ازای هر تقریباً ۵۰۰۰ نفر تنها یک مسجد است که با وجود متدین و مسجدی بودن مردم این منطقه، این سرانه بسیار پایین محسوب می‌شود.

فقر سرانه‌های آموزشی و مذهبی در منطقه ۱۸

وی منطقه ۱۸ را منطقه‌ای در حال توسعه، شهیدپرور و دارای بیشترین شهدای مدافع حرم دانست و افزود: اگرچه این منطقه از نظر زمین‌های قابل توجه و توسعه‌پذیری در موقعیت خوبی قرار دارد، اما از نظر سرانه‌های آموزشی و مسجدی، جزء مناطق فقیر محسوب می‌شود.

مدل جدید مشارکتی برای جلب کمک شهروندان در توسعه سرانه‌های عمومی

این مقام مسئول از اجرای یک مدل جدید مشارکتی برای جلب کمک شهروندان در توسعه سرانه‌های عمومی خبر داد و توضیح داد: در این مدل جدید، به جای دریافت عوارض نقدی یا زمین از سازندگان، از آنان می‌خواهیم که بخشی از پروژه‌های عمومی مانند مسجد، مدرسه، درمانگاه و معابر را در همان ملک خود احداث و تحویل دهند. نمونه این توافق‌ها یک مورد انجام شده و سند این امکانات نیز به نام متولیان مربوطه منتقل می‌شود.

افتتاح درمانگاه کارکنان پس از ۱۲ سال پیگیری

شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به پروژه‌های خدماتی در محدوده این مسجد جدید، گفت: در این محدوده، پروژه درمانگاه پس از ۱۲ سال با پیگیری‌های انجام شده به پایان رسید و به زودی افتتاح می‌شود. همچنین زمین‌های ورزشی، سینما و... در مجاورت این مسجد قرار دارند که با تکمیل این مسجد، مجموعه سرانه‌های خدماتی در این محدوده تکمیل خواهد شد.

محمدی در پایان با تشکر از مشارکت خیران و متولیان مسجد، بر عزم مدیریت شهری برای رفع محدودیت‌ها در ساخت مسجد تأکید کرد.

گفتنی است: کلنگ احداث صدمین مسجد در این منطقه توسط علی رضا زاکانی شهردار تهران و دیگر مدیران شهری و معتمدین محلی به زمین زده شد.

برچسب ها: احداث مسجد ، شهرداری
۱۶:۰۸ ۲۰ شهريور ۱۴۰۴
اگه تعداد نمازخونه ها و حسینیه ها رو حساب کنی برا هر ۱۰۰ نفر یه مکان مذهبی وجود داره
۰
۰
به ازای هر ۵۰۰۰ نفر تنها یک مسجد وجود دارد
