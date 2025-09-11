باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام تی وی فرانسه روز پنجشنبه به نقل از مقامات فرانسوی گزارش داد که پلیس فرانسه در جریان اعتراضات «همه چیز را مسدود کنید» روز چهارشنبه ۶۷۵ نفر را در سراسر این کشور دستگیر کرد، از جمله ۲۸۰ نفر در منطقه پاریس. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که ۵۴۹ نفر از این دستگیری‌ها پس از حوادث شبانه منجر به بازداشت شده است.

در همین حال، لوران نونز، رئیس پلیس پاریس گفت که بازداشت‌های جدیدی در پایتخت انجام شده است و افزود که این اعتراض «یک شکست» بوده است، زیرا تلاش‌ها برای مسدود کردن جاده کمربندی و ایستگاه گار دو نور خنثی شد. جرارد لارچر، رئیس سنا نیز این تلاش را ناموفق خواند.

اتحادیه‌ها خواستار اعتراض سراسری دیگری در ۱۸ سپتامبر علیه طرح بودجه دولت شده‌اند. راهپیمایی در پاریس برنامه‌ریزی شده است، اما مسیر نهایی توسط پلیس تأیید نشده است. این آشفتگی سیاسی پس از آن رخ داد که فرانسوا بایرو، نخست وزیر سابق اوایل این هفته از پارلمان رأی اعتماد نگرفت و امانوئل مکرون، رئیس جمهور، سباستین لکورنو را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.