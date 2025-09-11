باشگاه خبرنگاران جوان - مهمان این هفته برنامه «طلوع ماه»، استاد سهراب هادی، منتقد، هنرمند و کارشناس آثار هنری است و از جمله کتاب‌های وی می‌توان به «نگرشی نو بر هنر معاصر»، «خواب و خاکستر» و «شناخت اسطوره‌های ملل» اشاره کرد.

برنامه «طلوع ماه» که فصل جدید آن بعد از یک دهه دوری از آنتن به تازگی در شبکه یک و به میزبانی داریوش ارجمند تولید و پخش می‌شود، هر هفته میزبان گفتگویی صمیمانه با یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران اسلامی است که برای علاقه‌مند به فرهنگ و هنر و دین و دانش ایران زمین پخش می‌شود.

این برنامه جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

