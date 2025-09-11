عملیات اجرایی قطعه‌ای دیگر از پروژه توسعه و ساماندهی محور میاندوآب به شاهین‌دژ، صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ظهر امروز در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از کارگاه راهسازی محور شاهین دژ _ تکاب، با بیان اینکه عملیات راهسازی در ۳۸ کیلومتر از محور شاهین‌دژ - تکاب با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده در حال انجام است، اظهار کرد: تا پایان فصل کاری امسال ۴ کیلومتر دیگر نیز از این محور آماده آسفالت و بهره‌برداری می‌شود.

پیمان آرامون ادامه داد: برای اجرای این بخش از محور شاهین دژ _ تکاب، ۲۱۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: تبدیل این محور از راه فرعی به راه اصلی چهارخطه، باعث ایمن‌سازی مسیر، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه‌خیز شده و کاهش ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور را به دنبال خواهد داشت و دسترسی اهالی این منطقه را به مرکز استان سهولت می‌بخشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: توسعه و تعریض محور شاهین‌دژ - تکاب از طرح‌های مهم بوده و زمینه توسعه بیش از پیش شهرستان را فراهم می‌کند.

آرامون اضاف کرد: فعالیت کارگاه راهسازی در محور شاهین‌دژ- تکاب به صورت شبانه‌روزی بوده و بیش از ۷۵ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین در این محور در حال فعالیت هستند.

برچسب ها: شاهین دژ ، تکاب ، آذربایجان غربی ، راه و شهرسازی ، راهسازی
آغاز عملیات اجرایی قطعه‌ای دیگر از توسعه محور میاندوآب به شاهین‌دژ
