فرمانده انتظامی مهر از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۳۱ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ارتقای امنیت محله محور، ماموران انتظامی مهر هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۴ هزار و ۳۲۰ عدد انواع لوازم آرایشی، ۱۷۴ عدد انواع باند، ۲۴۰ عدد هدفون، ۶۰ عدد اسپری خوشبو کننده و ۵ هزار و ۲۵۶ عدد عطر که بدون هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۳۱ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس