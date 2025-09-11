پس از حمله اخیر اسرائیل به قطر، برای نخستین بار از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جهان عرب با موضعی واحد و جدی علیه این رژیم متحد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برای اولین بار از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم تروریستی اسرائیل پس از حمله به پایتخت قطر و هدف قرار دادن رهبران مقاومت فلسطین در حین مذاکره بر سر پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه، خود را در برابر موضعی واحد و جدی از سوی کشور‌های عربی می‌بیند.

به گفته دکتر لقاء مکی، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات الجزیره، اگرچه این محکومیت نظامی نیست، اما محکومیت حمله رژیم تروریستی اسرائیل به کشوری که برای پایان دادن به جنگ میانجی‌گری می‌کند، از سوی کشور‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی، عمق انزوا و طرد شدن این رژیم تروریستی را نشان می‌دهد.

مکی در تحلیلی برای شبکه الجزیره، سرعت تشکیل نشست سران عربی و اسلامی در دوحه طی چند روز آینده را نتیجه دیپلماسی نرم قطر در سال‌های اخیر می‌داند و آن را تأییدی بر عقب‌نشینی موضع رژیم تروریستی اسرائیل می‌شمارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری قطر (قنا) در روز پنجشنبه، قرار است دوحه در روز‌های یکشنبه و دوشنبه هفته آینده میزبان یک نشست اضطراری عربی-اسلامی برای بررسی واکنش به حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر در روز سه‌شنبه گذشته باشد.

یک منبع دیپلماتیک به الجزیره نت گفت که انتظار می‌رود مشارکت گسترده‌ای از کشور‌های عربی و اسلامی در این نشست که روز دوشنبه در دوحه برگزار می‌شود، وجود داشته باشد. وی تأکید کرد که یک واکنش واحد در برابر تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به قطر تدوین خواهد شد.

مکی پیش‌بینی می‌کند که آمریکا اجازه دهد قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت اسرائیل، به عنوان نوعی مجازات، تصویب شود.

به گفته مکی، در حالی که میانجی‌گری جایگاه قطر را که برای دهه‌ها تلاش کرده بود خود را به عنوان میانجی صلح تثبیت کند، تقویت می‌کند، این تجاوز تصویر رژیم تروریستی اسرائیل را به عنوان یک رژیم سرکش، طرد شده و منزوی، عمیق‌تر می‌کند. او معتقد است که دوحه از میانجی‌گری خود دست نخواهد کشید، زیرا این بخشی از استراتژی آن است که در قانون اساسی‌اش نیز ذکر شده است.

منبع: الجزیره