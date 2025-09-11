پس از حمله اخیر اسرائیل به قطر، برای نخستین بار از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جهان عرب با موضعی واحد و جدی علیه این رژیم متحد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برای اولین بار از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم تروریستی اسرائیل پس از حمله به پایتخت قطر و هدف قرار دادن رهبران مقاومت فلسطین در حین مذاکره بر سر پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه، خود را در برابر موضعی واحد و جدی از سوی کشور‌های عربی می‌بیند.

به گفته دکتر لقاء مکی، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات الجزیره، اگرچه این محکومیت نظامی نیست، اما محکومیت حمله رژیم تروریستی اسرائیل به کشوری که برای پایان دادن به جنگ میانجی‌گری می‌کند، از سوی کشور‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی، عمق انزوا و طرد شدن این رژیم تروریستی را نشان می‌دهد.

مکی در تحلیلی برای شبکه الجزیره، سرعت تشکیل نشست سران عربی و اسلامی در دوحه طی چند روز آینده را نتیجه دیپلماسی نرم قطر در سال‌های اخیر می‌داند و آن را تأییدی بر عقب‌نشینی موضع رژیم تروریستی اسرائیل می‌شمارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری قطر (قنا) در روز پنجشنبه، قرار است دوحه در روز‌های یکشنبه و دوشنبه هفته آینده میزبان یک نشست اضطراری عربی-اسلامی برای بررسی واکنش به حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر در روز سه‌شنبه گذشته باشد.

یک منبع دیپلماتیک به الجزیره نت گفت که انتظار می‌رود مشارکت گسترده‌ای از کشور‌های عربی و اسلامی در این نشست که روز دوشنبه در دوحه برگزار می‌شود، وجود داشته باشد. وی تأکید کرد که یک واکنش واحد در برابر تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به قطر تدوین خواهد شد.

مکی پیش‌بینی می‌کند که آمریکا اجازه دهد قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت اسرائیل، به عنوان نوعی مجازات، تصویب شود.

به گفته مکی، در حالی که میانجی‌گری جایگاه قطر را که برای دهه‌ها تلاش کرده بود خود را به عنوان میانجی صلح تثبیت کند، تقویت می‌کند، این تجاوز تصویر رژیم تروریستی اسرائیل را به عنوان یک رژیم سرکش، طرد شده و منزوی، عمیق‌تر می‌کند. او معتقد است که دوحه از میانجی‌گری خود دست نخواهد کشید، زیرا این بخشی از استراتژی آن است که در قانون اساسی‌اش نیز ذکر شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به قطر ، جهان عرب
خبرهای مرتبط
قطر میزبان نشست عربی-اسلامی در مورد حمله اسرائیل خواهد بود
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
ولیعهد سعودی: تجاوز علیه قطر نیازمند اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
نقشه راه قاهره: کلیدی برای قفل هسته‌ای؟
تیراندازی به چارلی کرک، حامی مشهور ترامپ در آمریکا
ترامپ، افول یک توهم قدرت
نپال زیر تیغ خشم نسل Z: وقتی فیلترینگ و آقازاده‌ها کشور را شعله‌ور کردند
حمله موشکی یمن به اسرائیل
ترامپ در مورد حمله اسرائیل به قطر با نتانیاهو تماس تلفنی پرتنشی داشته است
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
انتقاد صدراعظم آلمان از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اعلام آمادگی برای تحریم تل آویو
امارات حضور اسرائیل در کنفرانس امنیتی دبی را ممنوع کرد
آخرین اخبار
سفر شهباز شریف به قطر برای محکومیت حمله اسرائیل
تکذیب اتهام سوریه توسط حزب‌الله
حضور امیر قطر در مراسم تشییع پیکر شهدای حماس 
حمله اسرائیل به دوحه، جهان عرب را متحد کرد
گزارش واشنگتن پست از تلاش آمریکا و چین برای احیای روابط
کمک‌های ایران به زلزله‌زدگان افغانستان به ۲۲۰ تُن رسید
تغییرات گسترده در نهاد‌های امنیتی ترکیه؛ برکناری ۶۱ مقام ارشد
ارسال «بسته مشکوک» برای رئیس رژیم اسرائیل در لندن
«رایان‌ایر» به اسرائیل بازنمی‌گردد
فرانسه ۶۷۵ نفر را در اعتراضات بازداشت کرد
سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با اپستین اخراج شد
هلند قصد دارد واردات از شهرک‌های صهیونیست‌نشین اسرائیل را ممنوع کند
قطر میزبان نشست عربی-اسلامی در مورد حمله اسرائیل خواهد بود
آکسیوس: ترامپ از نتانیاهو خواسته که دوباره به قطر حمله نکند
دستکم ۱۹ نفر در سیل ناگهانی اندونزی کشته شدند
سئول: رهبر کره شمالی جایگاه دخترش را به عنوان جانشین تثبیت کرده است
شورای امنیت در مورد لهستان تشکیل جلسه می‌دهد
انفجار تانکر گاز در بزرگراهی در مکزیک ۳ کشته و ۷۰ زخمی بر جا گذاشت + فیلم
مصر در مورد هدف قرار دادن حماس در خاک خود هشدار داده است
آنچه باید درباره ترور مهره کلیدی موثر در پیروزی ترامپ بدانیم
کاخ سفید دموکرات‌ها را به حمایت از جرم و جنایت متهم کرد
پنتاگون از کمک ۱۴.۲ میلیون دلاری به ارتش لبنان خبر داد
حدود ۲۰۰ هزار نفر به اعتراضات فرانسه پیوسته‌اند
ترامپ در مورد حمله اسرائیل به قطر با نتانیاهو تماس تلفنی پرتنشی داشته است
هرتزوگ: اسرائیل «آماده توافق کامل» با حماس است!
آغاز دومین دور مسابقات فوتسال جام وحدت در مشهد + فیلم
ترامپ، افول یک توهم قدرت
نقشه راه قاهره: کلیدی برای قفل هسته‌ای؟
آتش در خیابان‌های پاریس: فرانسه در آستانه فروپاشی سیاسی
نپال زیر تیغ خشم نسل Z: وقتی فیلترینگ و آقازاده‌ها کشور را شعله‌ور کردند