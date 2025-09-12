باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرسول شیخی‌زاده دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر دارو گفت: اگر مکانیسم ماشه فعال شود تحریم‌ها تشدید می‌شود که قطعاً بر تحریم دارو هم اثر خواهد گذاشت و در این موضوع شکی نیست.

نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس اظهار کرد: اگر دارو تحریم شود، بی‌تردید بر سلامت و وضعیت درمان مردم تأثیر خواهد داشت منتها این‌طور نیست که تصور کنیم نمی‌توان هیچ سازوکاری تعریف کرد یا برنامه‌ای برای مقابله نداشت چون اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما سازوکار مشخصی را تعریف خواهیم کرد تا بتوانیم با تحریم‌های بیشتر مقابله کنیم و در گذشته نیز چنین اتفاقاتی رخ داده است.

این نماینده مجلس می‌گوید همین الان در بسیاری از بخش‌ها با وجود تحریم‌ها موفق شده‌ایم با برنامه‌ریزی پیش برویم و نه‌تنها دارو، بلکه بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم البته این مسیر سختی‌های خاص خود را دارد، اما امیدواریم سه کشور اروپایی با عقل و منطق تصمیم بگیرند تا چنین وضعیتی پیش نیاید.

شیخی‌زاده درباره راهکار مقابله با تحریم برای اینکه از نظر دارو دچار مشکل نشویم، گفت: ما یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده دارو هستیم؛ قطعا به کشوری که دارو صادر می‌کنی، می‌توانی از همان کشور هم داروهای مورد نیاز را از یک مسیر دیگر تامین کنی لذا بن‌بست نیست البته این مسیر سختی‌های خاص خود را دارد و حتما هزینه‌های اضافه می‌خواهد به همین دلیل دولت و مجلس باید تدبیر کنند که اگر چنین اتفاقی افتاد هم سلامت مردم به خطر نیفتد و هم هزینه‌های اضافی به مردم تحمیل نشود به‌ویژه با توجه به گرانی‌های کنونی، مردم تحمل هزینه بیشتر را ندارند.

دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: در حال حاضر دولت پیگیر مذاکره و انجام گفت‌وگوهاست و شاید اصلاً مکانیسم ماشه فعال نشود، اما اگر شد این آمادگی بین کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت وجود دارد که سازوکارهای لازم را طراحی کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.

نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس اظهار کرد: هر هفته در جلسات کمیسیون، ارتباطات و هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت انجام می‌شود و وزارت بهداشت طراحی‌های لازم را انجام می‌دهد و این هماهنگی با کمیسیون بهداشت برقرار است تا دچار مشکل نشویم.