باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در مراسم تشییع پیکر پنج عضو حماس به همراه یک افسر امنیتی قطری که در حمله روز سهشنبه رژیم اسرائیل به شهادت رسیدند، شرکت میکند.
طبق بیانیه حماس در روز سهشنبه، شهدا عبارتند از: جهاد لبد، رئیس دفتر خلیل الحیه؛ هیما الحیه، پسر خلیل الحیه؛ و سه نفر دیگر که به عنوان همکار، مشاور یا محافظ توصیف شدهاند: عبدالله عبدالواحد، مومن حسونه و احمد عبدالمالک.
مراسم تشییع جنازه در دوحه برگزار میشود. تاکنون هیچ تصویری از حضور مقامات ارشد حماس در مراسم تشییع جنازه منتشر نشده است.
رژیم تروریستی اسرائیل روز سه شنبه به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه حمله کرد. وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیهای شدیداللحن، این اقدام را «جنایتکارانه و بزدلانه» توصیف کرده و تأکید کرد که اقداماتی از این دست، تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار میرود.
با وجود انتقادات بینالمللی شدید از حمله رژیم اسرائیل علیه قطر، شب گذشته «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم در اظهاراتی گستاخانه خطاب به مقامات قطری گفت: «یا آنها (مقامات حماس) را اخراج کنید یا به دست عدالت بسپارید؛ زیرا اگر این کار را نکنید، ما این کار را خواهیم کرد».
