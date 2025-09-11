باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزبالله لبنان اتهامات وزارت کشور سوریه مبنی بر اینکه عناصر دستگیرشده در حومه غربی دمشق وابسته به این حزب هستند را رد کرد.
حزبالله امروز پنجشنبه، در بیانیهای که از طریق روابط رسانهای منتشر کرد، مجددا تاکید کرد که در خاک سوریه هیچ حضوری نداشته و هیچ فعالیتی در آنجا انجام نمیدهد. این حزب در بیانیهاش نوشت: «ما کاملاً به ثبات سوریه و امنیت مردم آن متعهد هستیم.»
این بیانیه پس از اظهارات احمد الدالاتی، فرمانده امنیت داخلی استان حومه دمشق، منتشر شد که مدعی شده بود یک هسته وابسته به حزبالله در شهرکهای سعسع و کناکر در حومه غربی دمشق فعال بوده و اعضای آن دستگیر شدهاند.
الدالاتی ادعا کرد که «پایگاههای پرتاب موشک»، ۱۹ موشک از نوع «گراد»، موشکهای ضد زره، و همچنین تسلیحات انفرادی و مقادیر زیادی مهمات متنوع کشف و ضبط شده است.
سوریه پیش از این نیز چنین اتهاماتی را علیه حزبالله مطرح کرده بود و حزبالله همواره هرگونه ارتباط خود با خاک سوریه را تکذیب کرده است.
منبع: المیادین