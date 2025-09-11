بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری در سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ قوه قضاییه اعلام کرد:

با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه لیست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع کثیری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از محکومان امنیتی که در دوره‌های قبل معمولا مشمول عفو قرار نمی‌گرفتند، با دو شرط، مشمول عفو می‌شوند.

به گفته حجت‌الاسلام مظفری معاون قضایی قوه قضاییه، در این دوره، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع کثیری از محکومان و مجرمان را شامل می‌شود.

متن بخشنامه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات در ادامه آمده است.

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با اهداء سلام و تحیات

توقیراً ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس و باز اجتماعی شدن زندانیان و کمک به خانواده آنان و برخورداری زندانیان از رافت اسلامی، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب حضرت مستطاب عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۹ قطعیت می‌یابد و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده شوند مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رافت اسلامی، بهره‌مند شوند:

الف- محکومیت محکومان به حبس تا ۵ سال در جرائم امنیتی؛ که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجراء نشده است؛ مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضد امنیتی بوده و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقداماتی در جهت مقابله با دشمنان و همسو با انسجام داخلی داشته و از فعالیت معارضه آمیز خودداری کرده‌اند.

تبصره: احراز شرایط فوق برعهده دادستان مجری حکم یا سرپرست دادسرای مربوطه و حسب مورد استعلام از دستگاه اطلاعاتی کشور خواهد بود.

ب- محکومان به حبس که در حال تحمل حبس و در زندان به سر می‌برند:

۱- دو سوم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا ۲ سال که حداقل ۳ ماه از حبس را گذرانده باشند.

۲- سه پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲ تا ۵ سال

۳- دو پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال

۴- یک پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال

۵- یک ششم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال در صورت تحمل ۲ سال حبس تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹،

۶- باقیمانده حبس محکومان به مجازات تعزیری درجه یک منوط به تحمل حداقل ۱۲ سال حبس برای مردان و ۹ سال حبس برای بانوان تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹،

۷- باقیمانده حبس کلیه محکومین جرائم غیرعمدی

۸- دو پنجم باقیمانده محکومیت حبس کمتر از ۲۰ سال بانوانی که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندان خود را برعهده دارند.

۹- سه پنجم باقیمانده حبس محکومان ایثارگر شخص ایثارگر و خانواده معظم شهدا پدر، مادر، همسر فرزند، برادر، خواهر تا ۱۰ سال و دو پنجم باقیمانده حبس بیش از ۱۰ سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹

تبصره- مشمولین این بند ملزم بر ارائه تأئیدیه لازم از مراجع ذیربط بوده و مصادیق ایثارگری تابع قوانین و مقررات می‌باشند.

۱۰- باقیمانده حبس بیماران صعب العلاج یا لاعلاج که در زندان در حال تحمل حبس می‌باشند و مراتب بیماری آنان مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد؛ بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.

۱۱- باقیمانده حبس محکومان مرد بالای ۷۰ سال تمام و بانوان بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأییدیه پزشکی قانونی در محکومیت حبس تا ۲۰ سال در صورت تحمل حداقل یک پنجم حبس و در محکومیت به حبس بیش از ۲۰ سال منوط به تحمل حداقل ۸ سال حبس تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹،

۱۲- باقیمانده محکومیت حبس یا جزای نقدی اتباع بیگانه که صرفاً به جرم ورود یا اقامت غیرمجاز محکوم شده‌اند مشروط به اینکه حداقل یک پنجم از مجازات را گذرانده باشند.

۱۳- باقیمانده محکومیت محکومان زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأییدیه پزشکی قانونی مراکز استان‌ها.

پ- محکومیت جزای نقدی به شرح ذیل:

۱- محکومیت محکومان به جزای نقدی که به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند تا یک میلیارد ریال.

۲- باقیمانده محکومیت جزای نقدی از یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال در صورتی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹ حداقل ۳ ماه به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل حبس کرده باشد.

۳- باقیمانده محکومیت جزای نقدی از ۵ میلیارد تا ۱۰ میلیارد ریال در صورتی که تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹ حداقل ۶ ماه به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل حبس کرده باشد.

۴- باقیمانده محکومیت جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیارد ریال در صورتیکه تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹ حداقل یک سال به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل حبس کرده باشند.

تبصره: محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این بند از دستور العمل قرار خواهد گرفت.

ت- تخفیف یک درجه از مجازات محکومان به اعدام فاقد سابقه کیفری مشابه با لحاظ استثنائات مقرر در بند چ.

ث- کلیه محکومان به تحمل شلاق تعزیری

ج- شرایط استفاده از عفو

۱- نداشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش.

۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا ۶ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطائی

۳- نداشتن مدعی خصوصی یا شاکی و یا جلب رضایت آنها یا جبران ضرر و زبان یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴

تبصره- معاونت در جرائم به استثناء قتل عمدی به جلب رضایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و مانع اعمال عفو نیست.

ج- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند.

۱- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار و یا سارقینی که دارای سابقه محکومیت کیفری می‌باشند.

۲- جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه یا عمده (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی مشمول ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و ملحقات آنها و بیش از ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی مشمول ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها و ملحقات آنها می‌باشد).

۳- خرید، فروش، توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات

۴- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه ۳ و بالاتر

تبصره- بزه جاسوسی همکاری با دول متخاصم و رژیم غاصب صهیونی، عضویت در گروهک‌های غیرقانونی و تروریستی، تحریک و ترغیب مردم به جنگ و کشتار، افشای اسناد و اطلاعات نظامی با هر میزان مجازات از شمول این عفو مستثنی هستند.

۵- محکومینی که در زندان بر جرائم خود اصرار ورزیده و یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده‌اند.

۶- آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی یا چنانچه میزان محکومیت بیش از ۵ سال حبس باشد.

۷- اسید پاشی

۸- دائر کردن مرکز فساد و فحشاء.

۹- اختلاس و ارتشاء مگر آنکه تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ رد مال و جزای نقدی را پرداخت نموده باشند.

۱۰- جرم کلاهبرداری در صورت عدم جلب رضایت شاکی خصوصی یا عدم رد مال

۱۱- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی

۱۲- مباشرت، مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی؛ مگر آنکه ظرف شش ماه از تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹ مبادرت به رد مال نموده و عواید ناشی از جرم را پرداخت کند.

۱۳- قاچاق مشروبات الکلی موضوع بند (ت) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۱۴- جرائم مستوجب مجازات حدی

منبع: قوه قضاییه