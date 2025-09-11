مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه از ممنوعیت تردد در محور چالوس به دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مکارود و حدفاصل ولی اباد تا سیاه بیشه را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(رفت و برگشت) محدوده های کلرد و سه راهی چلاو، آزادراه رشت – قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و حدفاصل گنجه تا رودبار و آزادراه تهران – پردیس محدوده پل اتوبان بابایی را شاهد هستیم.

او بیان کرد:تردد روان در محور فیروزکوه ، قدیم تهران – بومهن مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال و آزادراه تهران – پردیس مسیر (شمال به جنوب) ، آزادراه قزوین - رشت مسیر(جنوب به شمال) گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل شهرک خاتم تا مهرویلا و حدفاصل مهرشهر تا گلدشت و آزادراه قزوین – کرج محدوده های گلشهر و ساسانی را شاهد هستیم.